FINAL DEL MUNDIAL
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Athletic y Real felicitan a sus jugadores campeones del mundo

Unai Simón, Aymerice Laporte y Nico Williams, del Athletic, y Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, han participado en la final del Mundial junto al donostiarra Martín Zubimendi (Arsenal) y al navarro Mikel Merino (Arsenal).
Nico Williams Mikel Oyarzabal España
Nico Williams y Mikel Oyarzabal. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Athleticek eta Realak munduko txapeldunak zoriondu dituzte
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EITB

Última actualización

El Athletic de Bilbao y Real Sociedad han celebrado que cuatro de sus jugadores, Unai Simón, Aymerice Laporte, Nico Williams, y Mikel Oyarzabal se hayan convertido este domingo en campeones del mundo, tras ganar España la final del Mundial de fútbol en el que ha vencido a Argentina por 1-0 con un gol de Ferran Torres, al aprovechar una asistencia de Williams.

Nada concluir el partido, el Athletic Club ha felicitado a sus jugadores. "El nombre y los valores de un club Unique In The World (Único en el Mundo) en la cima del mundo. Sea cual sea el destino, siempre hay un origen, una familia, un hogar", ha afirmado.

La Real Sociedad también ha publicado un mensaje de felicitación a Mikel Oyarzabal, que se ha convertido en el primer jugador en conseguir ser campeón del mundo siendo txuri-urdin. Además, ha reconocido a los otros dos jugadores con pasado realista que se han proclamado campeones del mundo: Martín Zubimendi y Mikel Merino

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