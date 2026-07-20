Athletic y Real felicitan a sus jugadores campeones del mundo

El Athletic de Bilbao y Real Sociedad han celebrado que cuatro de sus jugadores, Unai Simón, Aymerice Laporte, Nico Williams, y Mikel Oyarzabal se hayan convertido este domingo en campeones del mundo, tras ganar España la final del Mundial de fútbol en el que ha vencido a Argentina por 1-0 con un gol de Ferran Torres, al aprovechar una asistencia de Williams.

Nada concluir el partido, el Athletic Club ha felicitado a sus jugadores. "El nombre y los valores de un club Unique In The World (Único en el Mundo) en la cima del mundo. Sea cual sea el destino, siempre hay un origen, una familia, un hogar", ha afirmado.