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Jaiak eta tradizioak bat egin dute berriz ere Baztandarren Biltzarrean

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Egun handia  dute gaur Elizondon, iraganari begiratzeaz batera, euskara ere aldarrikatzeko antolatzen den Baztandarren Biltzarra ospatzen ari baitira. Ehunka herritar eta bisitari elkartu dira ohikoa den gisan, desfilea ikusi eta jaiaz gozatzeko.

Jaiak Baztan Nafarroa Gizartea

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