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Baztandarras y visitantes celebran un año más Baztandarren Biltzarra, el día grande del valle

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jaiak eta tradizioak bat egin dute berriz ere Baztandarren Biltzarrean
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EITB

Última actualización

Elizondo celebra hoy la gran fiesta de hermandad de los vecinos y vecinas del valle de Baztán: Baztandarren Biltzarra. Un día de encuentro, de auzolan, que lleva más de seis décadas celebrándose. Este fiesta aúna tradición y reivindicación.

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