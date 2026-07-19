Baztandarras y visitantes celebran un año más Baztandarren Biltzarra, el día grande del valle
Elizondo celebra hoy la gran fiesta de hermandad de los vecinos y vecinas del valle de Baztán: Baztandarren Biltzarra. Un día de encuentro, de auzolan, que lleva más de seis décadas celebrándose. Este fiesta aúna tradición y reivindicación.
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