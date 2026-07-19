El acceso a la N-1 desde la AP-636 en Beasain hacia Lasarte-Oria se cierra este lunes para pintar las marcas viales

El ramal de acceso a la N-I, en dirección Lasarte-Oria desde la AP-636, en Beasain (Gipuzkoa), se cerrará este lunes para el pintado de marcas viales, según ha afirmado la Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, Bidegi.

Bidegi ha señalado que desde las 21:00 horas del lunes, hasta las 04:00 horas del martes, se cerrará el ramal 417-B-1-E de incorporación a la N-I, sentido Lasarte-Oria desde la carretera AP-636, en el municipio de Beasain.



El corte del ramal 417-B-1-E obligará a los vehículos que quieran circular en dirección Lasarte-Oria a tomar el ramal de incorporación en sentido Vitoria-Gasteiz y cambiar de sentido en el enlace 417A 'Enlace del Castillo'. A continuación, deberán tomar la incorporación N-I 417A-1-E.

Después de finalizar los trabajos se desmontará la señalización provisional de las obras, restituyendo la circulación a la normalidad.