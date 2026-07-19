GIPUZKOA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El acceso a la N-1 desde la AP-636 en Beasain hacia Lasarte-Oria se cierra este lunes para pintar las marcas viales

Desde las 21:00 horas del lunes, hasta las 04:00 horas del martes, se cerrará el ramal 417-B-1-E de incorporación a la N-I, sentido Lasarte-Oria desde la carretera AP-636, en el municipio de Beasain. El corte obligará a los vehículos a tomar el ramal de incorporación en sentido Vitoria-Gasteiz.
El acceso a la N-1 desde la AP-636 en Beasain hacia Lasarte-Oria se cierra este lunes para pintar las marcas viales
Vehículos circulando por la AP-636. Foto de archivo: Bidegi
Euskaraz irakurri: AP-636tik Beasainen Lasarte-Oriarako N-1 errepiderako sarbidea astelehen honetan itxiko da bide-markak margotzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El ramal de acceso a la N-I, en dirección Lasarte-Oria desde la AP-636, en Beasain (Gipuzkoa), se cerrará este lunes para el pintado de marcas viales, según ha afirmado la Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, Bidegi.

Bidegi ha señalado que desde las 21:00 horas del lunes, hasta las 04:00 horas del martes, se cerrará el ramal 417-B-1-E de incorporación a la N-I, sentido Lasarte-Oria desde la carretera AP-636, en el municipio de Beasain.

El corte del ramal 417-B-1-E obligará a los vehículos que quieran circular en dirección Lasarte-Oria a tomar el ramal de incorporación en sentido Vitoria-Gasteiz y cambiar de sentido en el enlace 417A 'Enlace del Castillo'. A continuación, deberán tomar la incorporación N-I 417A-1-E

Después de finalizar los trabajos se desmontará la señalización provisional de las obras, restituyendo la circulación a la normalidad.

Beasain Lasarte-Oria Gipuzkoa Tráfico N-1 Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X