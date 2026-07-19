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Lasarte-Oriako noranzkoan doan N-1erako sarbidea itxiko dute astelehenean, Beasaingo AP-636tik, bide-markak margotzeko

Asteleheneko 21:00etatik astearteko 04:00etara N-I errepidean sartzeko 417-B-1-E lotunea itxiko da. Hala, lotunea itxita egongo den bitartean, Lasarte-Oriarantz joan nahi duten ibilgailuek Gasteizerako noranzkoko sartunea hartu beharko dute.

El acceso a la N-1 desde la AP-636 en Beasain hacia Lasarte-Oria se cierra este lunes para pintar las marcas viales
AP-636tik zirkulatzen ari diren ibilgailuak. Artxiboko argazkia: Bidegi
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Agentziak | EITB

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Lasarte-Oriako noranzkoan doan N-1erako sarbidea itxiko dute astelehen gauean, Beasaingo AP-636tik, bide-markak margotzeko lanak egin ahal izateko, Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentziak jakitera eman duenez.

Bidegik adierazi duenez, asteleheneko 21:00etatik astearteko 04:00etara N-I errepidean sartzeko 417-B-1-E lotunea itxiko da, Lasarte-Oriarako noranzkoan, AP-636 errepidetik, Beasainen.

Gauzak horrela, lotunea itxita egongo den bitartean, Lasarte-Oriarantz joan nahi duten ibilgailuek Gasteizerako noranzkoko sartunea hartu beharko dute, eta noranzkoa aldatu 417A Gazteluko lotunean. Ondoren, N-Iko 417A-1-E sartunetik sartu beharko dute.

Lanak amaitutakoan, obretako behin-behineko seinaleztapena kendu, eta zirkulazioa normaltasunera itzuliko da.

Beasain Lasarte-Oria Gipuzkoa Trafikoa N-1 Gizartea

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