El Gobierno Vasco y las diputaciones permiten las ferias de ganado, al flexibilizar las medidas frente a la Dermatosis Nodular
"La evolución de la situación sanitaria permite recuperar parte de la actividad del sector ganadero”, según indican desde el Gobierno Vasco.
El Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han acordado flexibilizar las medidas frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC). De esta manera, permiten recuperar la celebración de ferias y otros eventos con ganado, según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.
Se trata de una decisión adoptada de forma coordinada por las administraciones competentes en materia de sanidad animal, tras la "favorable evolución" epidemiológica de la enfermedad.
Recuperar la actividad del sector
La nueva Orden aprobada por el Gobierno Vasco da cobertura jurídica a esta decisión y deja sin efecto la vigente desde el 30 de enero de 2026. "La evolución de la situación sanitaria permite recuperar parte de la actividad del sector ganadero, manteniendo al mismo tiempo las medidas de prevención necesarias para proteger la cabaña ganadera de Euskadi", ha asegurado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo.
La principal novedad de la Orden es la eliminación de las restricciones que afectaban a la celebración de ferias, concursos, certámenes, herri kirolak, romerías, mercados y otros eventos temporales con presencia de ganado bovino, que podrán volver a celebrarse conforme a las condiciones que establezcan las autoridades competentes en materia de sanidad animal.
Cobertura mínima de vacunación
Asimismo, se adaptan los requisitos para el movimiento de animales, una vez que el Territorio Histórico de Gipuzkoa, incluido en la Zona de Vacunación I, ha alcanzado la cobertura mínima de vacunación frente a la enfermedad y la evolución epidemiológica de los últimos meses ha sido favorable.
La decisión de flexibilizar las medidas está avalada por la situación epidemiológica actual, según ha indicado el Departamento de Alimentación,
Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca
Los territorios incluidos en las zonas de vacunación han completado las campañas previstas y han alcanzado los niveles de cobertura establecidos. Además, desde el último foco detectado en España el pasado mes de marzo no se ha confirmado ningún nuevo positivo por Dermatosis Nodular Contagiosa.
En el ámbito europeo, la evolución también ha sido favorable. Exceptuando los focos detectados en Cerdeña durante la pasada primavera, no se han registrado nuevos casos en el resto del continente y la mayoría de los territorios afectados han recuperado progresivamente la celebración de ferias ganaderas, concursos y otros eventos con presencia de ganado, manteniendo las medidas de bioseguridad necesarias.
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