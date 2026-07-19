AGRESIONES SEXUALES
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Concentración para denunciar 20 agresiones sexuales en fiestas de Baiona

En la concentración convocada por Itaia Ipar Euskal Herria, la organización de mujeres ha criticado los protocolos del Ayuntamiento de Baiona ante la violencia machista.

Concentración este domingo en Baiona. Foto: @itaia_ieh
Euskaraz irakurri: Elkarretaratzea egin da Baionako bestetan izandako 20 sexu erasoak salatzeko
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Agencias | EITB

Última actualización

Este domingo, último día de las fiestas de Baiona, Itaia Ipar Euskal Herria ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento para condenar las 20 agresiones sexuales registradas desde el inicio de las celebraciones.

Según el grupo, las fiestas de este año están siendo "especialmente violentas", con episodios de violencia física, verbal y homófoba. "Las fiestas de Baiona son el escenario perfecto para aplastar aún más a sujetos que ya son pisoteados y vulnerables en el día a día", denuncian.

Durante la concentración, la portavoz de Itaia Ipar Euskal Herria, Elixabete Etxandi, ha asegurado que las agresiones sexuales están normalizadas. Asimismo, ha criticado los protocolos del Ayuntamiento de Baiona que, a juicio de la organización, solo sirven para "responder a la indignación social".

Baiona Abusos sexuales Sociedad

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