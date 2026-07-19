Concentración para denunciar 20 agresiones sexuales en fiestas de Baiona

Este domingo, último día de las fiestas de Baiona, Itaia Ipar Euskal Herria ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento para condenar las 20 agresiones sexuales registradas desde el inicio de las celebraciones.

Según el grupo, las fiestas de este año están siendo "especialmente violentas", con episodios de violencia física, verbal y homófoba. "Las fiestas de Baiona son el escenario perfecto para aplastar aún más a sujetos que ya son pisoteados y vulnerables en el día a día", denuncian.

Durante la concentración, la portavoz de Itaia Ipar Euskal Herria, Elixabete Etxandi, ha asegurado que las agresiones sexuales están normalizadas. Asimismo, ha criticado los protocolos del Ayuntamiento de Baiona que, a juicio de la organización, solo sirven para "responder a la indignación social".