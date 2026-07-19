SEXU ERASOAK
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Elkarretaratzea egin da Baionako bestetan izandako 20 sexu erasoak salatzeko

Itaia Ipar Euskal Herriak deitutako kontzentrazioan, emakumeen erakundeak Baionako Herriko Etxeak indarkeria matxistaren aurrean dituen protokoloak kritikatu ditu.
Elkarretaratzea igande honetan Baionan. Argazkia: @itaia_ieh
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Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan, Baionako besten azken egunean, Itaia Ipar Euskal Herriak elkarretaratzea deitu du Herriko Etxearen aurrean, jaiak hasi zirenetik izandako 20 sexu erasoak gaitzesteko.

Taldearen arabera, aurtengo bestak “bereziki bortitzak” izaten ari dira, eta tartean muturreko eraso fisikoak, hitzezkoak eta eraso homofoboak izan direla esan dute. “Baionako bestak jokaleku perfektuak bilakatzen dira egunerokoan jadanik zapalduak eta zaurgarriak diren subjektuak are gehiago zapaltzeko”, salatu dute.

“Indarkeria matxistaren kontra karrikak hartzeko momentua da” lelopean bildu dira parte-hartzaileak. Bertan, Elixabete Etxandi Itaia Ipar Euskal Herriko bozeramaileak esan du sexu erasoak normalizatuta daudela. Halaber, Baionako Herriko Etxearen protokoloak kritikatu ditu, taldearen ustez, “haserre sozialari erantzuteko” baino ez dutelako balio.

Baiona Sexu erasoak Gizartea

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