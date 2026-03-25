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El marido de Amaya Zabarte lamenta que, tras el archivo del caso, les cuesta creer en la Justicia

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Euskaraz irakurri: Kasua artxibatu ostean, justizian sinistea zaila egiten zaiela deitoratu du Amaya Zabarteren senarrak
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EITB

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La jueza decidió ayer sobreseer el caso de Amaya Zabarte, que ha sido recurrido hoy por la familia. Su pareja, Joseba Novoa, dice que están enfadados y dolidos. Lamenta que la jueza sólo haya tenido en cuenta la versión de los ertzainas, al margen de lo que han dicho los testigos y de las pruebas. Ha puesto su esperanza en que el caso llegue al tribunal provincial, cuando espera que llegue la verdadera justicia.

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