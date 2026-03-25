El marido de Amaya Zabarte lamenta que, tras el archivo del caso, les cuesta creer en la Justicia

La jueza decidió ayer sobreseer el caso de Amaya Zabarte, que ha sido recurrido hoy por la familia. Su pareja, Joseba Novoa, dice que están enfadados y dolidos. Lamenta que la jueza sólo haya tenido en cuenta la versión de los ertzainas, al margen de lo que han dicho los testigos y de las pruebas. Ha puesto su esperanza en que el caso llegue al tribunal provincial, cuando espera que llegue la verdadera justicia.