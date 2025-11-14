172.000 pertsona inguruk dute diabetesa EAEn eta biztanleriaren % 7,5ari eragiten dio
Urtero 9.000 kasu inguru diagnostikatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 2 motakoa da hedatuen dagoena (diabetes gaixoen % 90).
Gaur, azaroak 14, ospatzen den Diabetesaren Nazioarteko Egunaren harira, Osasun Sailak gaixotasunak lurraldean duen eraginari buruzko datuak zabaldu ditu.
Diabetes mellitusa gaixotasun kroniko bat da, odoleko glukosa maila (gluzemia) normala baino handiagoa izatea du bereizgarri, eta, horren ondorioz, hainbat konplikazio ager daitezke, hainbat organotan kalteak eragiteaz gain pertsonen bizi kalitatea murriztuz.
2 motako diabetesa da ohikoena, eta tabakoaren kontsumoarekin, jarduera fisikorik ezarekin eta gehiegizko pisuarekin lotuta dago. Gainera, hainbat arrisku faktore daude, hala nola diabetes aurrekariak izatea familian eta haurdunaldiko diabetesa jasan izana.
45 urtetik gorako pertsonek garatu ohi dute, baina gero eta ohikoagoa da 45 urtetik beherakoetan ere agertzea. Aspaldi, gaixotasun hau batez ere zahartzearekin lotuta zegoen, baina 2 motako diabetesa gazteengan agertzen hasi da, baita haurtzaroan ere.
Hori dela eta, Osasun Sailak eta Osakidetzak azpimarratu dute garrantzitsua dela odoleko azukre mailak etengabe kontrolatzea eta bizi ohitura osasuntsuak jarraitzea.
