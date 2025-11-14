Unas 172 000 personas padecen diabetes en la CAV, una enfermedad que afecta al 7,5 % de la población
Alrededor de 172 000 personas padecen diabetes en Euskadi, una enfermedad que afecta al 7,5 % de la población y cada año se diagnostican en Euskadi cerca de 9000 casos, siendo la del tipo 2 la más común, ya que la padece el 90 % de las personas con diabetes.
Unos datos que ha facilitado el Departamento de Salud y Osakidetza con motivo del Día Internacional de la Diabetes, que se celebra este viernes 14 de noviembre.
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por que el nivel de glucosa en sangre (glucemia) está por encima de lo normal y, en consecuencia, pueden aparecer complicaciones que dañan diferentes órganos y reducen la calidad de vida de las personas.
Respecto a la diabetes de tipo 2, Salud ha señalado que su aparición está relacionada con el consumo de tabaco, la falta de actividad física y el sobrepeso. Además, existen factores de riesgo, como los antecedentes familiares de diabetes y la diabetes gestacional.
La suelen desarrollar las personas mayores de 45 años, aunque cada vez es más frecuente que aparezca antes. Hace tiempo, esta enfermedad estaba asociada, sobre todo, al envejecimiento, pero la creciente incidencia de obesidad está provocando que la diabetes tipo 2 se presente en personas jóvenes e incluso durante la infancia.
Por ello, el Departamento vasco de Salud resaltado la importancia de controlar los niveles de azúcar en sangre y llevar unos hábitos de vida saludables para mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta enfermedad.
