Hallan un nuevo yacimiento prehistórico con arte rupestre en Gamiz-Fika

La Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado el hallazgo de un nuevo yacimiento prehistórico con arte rupestre en Gamiz-Fika (Bizkaia).

El yacimiento de Erlapiku fue descubierto por Juan Carlos López Quintana y Juan Carlos Izagirre en el marco de un programa de intervenciones para recuperar el entorno de la ermita de San Pedro de Atxispe el pasado 26 de junio de este año.

El hallazgo ha sido presentado hoy en rueda de prensa de la mano de la diputada de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, y los arqueólogos Iñaki Intxaurbe y Juan Carlos López Quintana.

Según ha apuntado la diputada foral es un hallazgo "ilusionante y valioso que nos permite poner luz a una etapa de la historia en la que estábamos a ciegas. Nos demuestra que las gentes que habitaban en el territorio de la actual Bizkaia no estaban aislados y formaban parte de una comunidad más amplia."

Primer hipogeo mixto documentado de la zona cantábrica

El yacimiento de Erlapiku se trata de una cueva artificial denominada hipogeo, desconocida hasta el momento en la zona cantábrica, que cuenta en su interior con pinturas rupestres que podrían datar de la Prehistoria Reciente (5000-1000 aC).

Son un total de cinco paneles con pinturas, y un mínimo de 25 representaciones, realizadas con dos tonos de pigmento rojo y negro. Las imágenes representadas son figuras humanas esquemáticas, varias de las representaciones indican solamente el cuerpo y los brazos, que suelen estar extendidos o cerrados en un círculo sobre la cabeza.