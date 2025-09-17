BIZKAIA
Hallan un nuevo yacimiento prehistórico con arte rupestre en Gamiz-Fika

El hallazgo ha sido calificado como el primer hipogeo mixto documentado de la zona cantábrica. Según ha informado la Diputación de Bizkaia, fue descubierto por Juan Carlos López Quintana y Juan Carlos Izagirre en el marco de un programa de intervenciones para recuperar el entorno de la ermita de San Pedro de Atxispe el pasado 26 de junio de 2025. También se han descubierto nuevas pinturas rupestres en la cueva de Armintxe de Lekeitio.

Gamiz Fika pintura rupestre erlapiku
Una de las pinturas rupestres halladas en el yacimiento de Erlapiku, en Gamiz-Fika (Bizkaia). Diputación Foral de Bizkaia

Euskaraz irakurri: Historiaurreko aztarnategi berri bat aurkitu du Gamiz-Fikan, labar pinturak dituena
EITB

La Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado el hallazgo de un nuevo yacimiento prehistórico con arte rupestre en Gamiz-Fika (Bizkaia).

El yacimiento de Erlapiku fue descubierto por Juan Carlos López Quintana y Juan Carlos Izagirre en el marco de un programa de intervenciones para recuperar el entorno de la ermita de San Pedro de Atxispe el pasado 26 de junio de este año. 

El hallazgo ha sido presentado hoy en rueda de prensa de la mano de la diputada de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, y los arqueólogos Iñaki Intxaurbe y Juan Carlos López Quintana. 

Según ha apuntado la diputada foral es un hallazgo "ilusionante y valioso que nos permite poner luz a una etapa de la historia en la que estábamos a ciegas. Nos demuestra que las gentes que habitaban en el territorio de la actual Bizkaia no estaban aislados y formaban parte de una comunidad más amplia."

Primer hipogeo mixto documentado de la zona cantábrica

El yacimiento de Erlapiku se trata de una cueva artificial denominada hipogeo, desconocida hasta el momento en la zona cantábrica, que cuenta en su interior con pinturas rupestres que podrían datar de la Prehistoria Reciente (5000-1000 aC)

Son un total de cinco paneles con pinturas, y un mínimo de 25 representaciones, realizadas con dos tonos de pigmento rojo y negro. Las imágenes representadas son figuras humanas esquemáticas, varias de las representaciones indican solamente el cuerpo y los brazos, que suelen estar extendidos o cerrados en un círculo sobre la cabeza. 

Gamiz Fika pintura rupestre erlapiku

Primer sitio con arte esquemático de Bizkaia

La verificación de este yacimiento ha sido realizada por dos investigadores independientes, especialistas y máximos referentes en arte rupestre, como son Diego Garate Maidagan (Universidad de Cantabria) y Primitiva Bueno (Universidad de Alcalá de Henares).

Según sus informes, hay datos que indican que la cueva fue pintada en distintos momentos, aún por precisar, de la Prehistoria Reciente (5000-1000 aC).

Las figuras representadas tienen paralelos en algún yacimiento cantábrico como Peña Tu o El Castillo, en algunas cuevas alavesas como Socuevas de San Miguel o Las Yurdinas, pero los ejemplos más directos de arte esquemático son de Portugal, la Meseta o Andalucía, no se habían descubierto hasta el momento este tipo de pinturas en la zona cantábrica.

Nuevas pinturas rupestres en Armintxe

En el marco de esta presentación también se ha anunciado el descubrimiento de nuevas pinturas rupestres en la cueva de Armintxe de Lekeitio. Según han explicado en rueda de prensa, estos hallazgos permiten hacer una valoración más precisa acerca de los procesos de inundación de la cueva, de su afección al arte rupestre y de las medidas que se deben adoptar de cara a su correcta conservación.

