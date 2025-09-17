BIZKAIA
Labar pinturak dituen historiaurreko aztarnategi bat aurkitu dute Gamiz-Fikan

Bizkaiko Foru Aldundiak jakinarazi duenez, Juan Carlos Lopez Quintanak eta Juan Carlos Izagirrek aurkitu zuten, Atxispeko San Pedro ermitaren ingurunea berreskuratzeko interbentzio programa baten baitan, 2025eko ekainaren 26an. Haitzuloa ikertu duten adituen arabera, eremu kantauriarrean dokumentatutako lehen hipogeo mistoa da. 

Historiaurreko aztarnategi berri bat aurkitu dute Gamiz-Fikan (Bizkaia), labar pinturak dituena, Bizkaiko Foru Aldundiak gaur jakinarazi duenez.  

Atxispeko San Pedro ermitaren ingurunea berreskuratzeko interbentzio programa batean parte hartzen ari zirela, Erlapiku aztarnategia aurkitu zuten Juan Carlos Lopez Quintanak (Agiri) eta Juan Carlos Izagirrek, 2025eko ekainaren 26an.

Bizkaiko Foru Aldundiak gaur eman ditu aurkikuntzari buruzko xehetasunak, gaur goizean, Arkeologia Museoan egin den prentsaurrekoan. Leixuri Arrizabalaga Euskara, Kultura eta Kiroleko diputatuak ez ezik, Iñaki Intxaurbe eta Juan Carlos Lopez Quintana arkeologoek ere parte hartu dute. 

Foru diputatuak adierazi duenez, aurkikuntza "pozgarria eta baliotsua da, eta aukera ematen digu ilunean zetzan historia-etapa bati argia emateko. Erakustera ematen digu egun Bizkaia den lurraldean bizi ziren pertsonak ez zeudela bakartuta eta komunitate zabalago baten parte zirela". 

Kantauri aldeko lehen hipogeo mistoa

Erlapiku aztarnategia hipogeo izeneko koba artifiziala da, eremu kantauriarrean dokumentatutako lehen hipogeo mistoa. Koba ikertu duten adituen arabera, historiaurrean egindako (k.a. 5000-1000) labar pinturak ditu barruan. 

Guztira, pinturak dituzten bost panel daude guztira, eta gutxienez 25 irudi, pigmentu tonu birekin eginak: gorria eta beltza. Giza figura eskematikoak dira, zenbaitetan gorputza eta besoak bakarrik ageri dira, eta beste batzuetan zirkulu batean itxita daude buruaren gainean. 

Erlapiku aztarnategian, Gamiz-Fikan, aurkitutako labar pintura bat. Bizkaiko Foru Aldundia.

Bizkaian arte eskematikoa ageri den lehen tokia

Aipaturiko aztarnategia bi ikertzaile independentek egin dute, labar artean espezialistak eta erreferente nagusiak direnak: Diego Garate Maidagan (Kantabriako Unibertsitatea) eta Primitiva Buenok (Alcala de Henaresko Unibertsitatea). 

Horiek egindako txostenen arabera, badaude nahikoa arrazoi aurkitutako pinturak historiaurrekoak (k.a. 5000-1000) direla pentsatzeko. Halaber, koba momentu ezberdinetan margotu zutela uste dute. 

Irudikatutako marrazki horien antzekoak aurkitu izan dituzte Kantauriko aztarnategiren batean (Peña Tu edota El Castillo, adibide) eta Arabako kobazulo batzuetan (Socuevas de San Miguel eta Las Yurdinas). Hala ere, orain arte ez da arte eskematikoaren adibiderik aurkitu Kantauri aldean. 

Labar pintura berriak Armintxe koban

Gaurko aurkezpenean halaber iragarri dute labar pintura berriak aurkitu dituztela Lekeitioko Armintxe koban. 

Azaldu dutenez, aurkikuntza horiei esker zehatzago baloratu ahal izango dute nolakoak diren kobaren uholde prozesuak, nola eragiten dioten labar arteari eta zer neurri hartu behar diren behar bezala kontserbatu ahal izateko kontserbatzeko. 

