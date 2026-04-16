Bertan behera gelditu da Lapurdin isuri gutxiko eremua sortzeko egitasmoa, eta aurrerantzean ere ez da bereizgarririk beharko

Lehen Asanblea Nazionalak egin bezala, orain Senatuak bidea itxi dio Lapurdiko kostaldean isuri gutxiko eremua sortzeko neurriari. Frantziako Gobernuak proposatutako neurriari ultraeskuinak jarritako ebazpena aintzat hartu du Ganberak.

Isuri gutxiko eremu bat, Frantziako Estatuan.

Lapurdin isuri gutxiko eremua sortzeko egitasmoa bertan behera gelditu da, Asanblea Nazionalak egin bezala, Frantziako Senatuak ere atzera bota baitu legea. Horrek, praktikan, Iparraldeko kostaldera joateko etiketa edo bereizgarririk behar ez izatea dakar. 

Lapurdiko kostaldea isuri gutxiko eremu izendatu eta neurria ekainaren 1etik aurrera indarrean sartzea zegoen aurreikusita. Bokale, Urketa, Larresoro eta Hendaia artean, hain zuzen ere. Baina Frantziako Gobernuak proposatutako neurriari ultraeskuinak ebazpena aurkeztu zion, auto berria erostea ez dagoelakoan herritar guztien esku eta txiro eta aberatsen artean arrakala zabaltzea zekarrela argudiatu zuen, eta hori konstituzioak ezartzen duen berdintasun eskubidea urratzea zela. 

Hori oinarri, Asanblea Nazionalean egin bezala, bart, Senatuan, neurria bertan behera uztea erabaki da.

Neurria ez da, beraz, indarrean sartuko, eta orain arte bezala, autoan bereizgarri gabe ibili ahalko da. Iparraldeko bizilagunek ez dute murrizketarik izango bertatik mugitzeko, ezta hegoaldekoek ere.

Ingurumena Kutsadura Frantzia Iparralde Gizartea

Zabalik da erregularizazioa online egiteko aukera, eta aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke

Zabalik da erregularizazioa online egiteko aukera, eta aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke

Eskabidea telematikoki egin ahal izateko, beharrezkoa da ziurtagiri elektronikoa izatea edo gaitutako profesionalen zein Atzerritarren Laguntzaileen Erregistroan inskribatutako erakundeen bitartez egitea. Eskabidea aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke dagoeneko, baina datorren astelehenean, apirilaren 20an, hasiko da prozesua, tramiterako gaitutako puntuetan.

