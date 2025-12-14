NORMATIVA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Vitoria-Gasteiz multará a partir del lunes con 200 euros los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones

Durante el periodo informativo, el Ayuntamiento ha remitido más de dos mil cartas de aviso a los infractores, con carácter pedagógico y no sancionador, lo que ha servido para que numerosas personas regularicen su situación solicitando exenciones.
zona bajas emisiones emisio baxuko eremua bilbo bilbao efe
Foto: Orain.eus
Euskaraz irakurri: Vitoria-Gasteizek 200 euroko isuna jarriko die astelehenetik aurrera emisio baxuko eremurako bidegabeko sarbideei

Última actualización

Vitoria-Gasteiz multará a partir de mañana lunes con 200 euros los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones, que lleva tres meses de funcionamiento pero que hasta ahora solo avisaba a los infractores.

La zona de bajas emisiones de la capital alavesa se implantó el 15 de septiembre, y ha tenido un arranque estable, sin incidencias relevantes y con un cumplimiento muy elevado por parte de la ciudadanía, según la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.

Durante el periodo informativo, el Ayuntamiento ha remitido más de dos mil cartas de aviso a los infractores, con carácter pedagógico y no sancionador, lo que ha servido para que numerosas personas regularicen su situación solicitando exenciones.

La cuantía de la sanción, de 200 euros, no es una decisión municipal, sino la que marca la Ley de Tráfico para las infracciones graves.

Los accesos indebidos detectados en el periodo de prueba se sitúan entre 50 y 80 vehículos al día, lo que supone solo entre el 1,3 % y el 1,6 % del total.

Vitoria-Gasteiz Tráfico Sociedad

Te puede interesar

Stop desahucios Donostia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Exigen una prórroga del "decreto antidesahucios" para evitar una oleada de desahucios en 2026

En una rueda de prensa celebrada en Donostia-San Sebastián, representantes de Stop Desahucios, acompañados por miembros de EH Bildu, Podemos y EB-IU, han reclamado la prórroga del escudo social cuya validez concluye el próximo 31 de diciembre. Por otra parte, han rechazado Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo aprobada esta semana por el Parlamento Vasco.

UEMAren topaketa Etxarri Aranatzen
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

UEMA defiende que 2026 debe ser "el año de la consolidación de los pilares de la nueva política lingüística"

La Mancomunidad de Municipios euskaldunes cuenta ya con 120 miembros (355.000 habitantes), tras la integración, este sábado, de Urdiain y Zeberio. El presidente de UEMA, Martin Aramendi, ha asegurado que, ante la ofensiva contra el euskera que está ocurriendo actualmente, hará "todo lo posible por llegar a acuerdos para que el euskera tenga una verdadera protección legal".

Cargar más