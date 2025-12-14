Vitoria-Gasteiz multará a partir del lunes con 200 euros los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones

Vitoria-Gasteiz multará a partir de mañana lunes con 200 euros los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones, que lleva tres meses de funcionamiento pero que hasta ahora solo avisaba a los infractores.



La zona de bajas emisiones de la capital alavesa se implantó el 15 de septiembre, y ha tenido un arranque estable, sin incidencias relevantes y con un cumplimiento muy elevado por parte de la ciudadanía, según la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.



Durante el periodo informativo, el Ayuntamiento ha remitido más de dos mil cartas de aviso a los infractores, con carácter pedagógico y no sancionador, lo que ha servido para que numerosas personas regularicen su situación solicitando exenciones.



La cuantía de la sanción, de 200 euros, no es una decisión municipal, sino la que marca la Ley de Tráfico para las infracciones graves.



Los accesos indebidos detectados en el periodo de prueba se sitúan entre 50 y 80 vehículos al día, lo que supone solo entre el 1,3 % y el 1,6 % del total.

