Gasteizko Udalak 200 euroko isunak jarriko ditu astelehenetik aurrera, Emisio Gutxiko Eremuan urraketak eginez gero

Informazio epean, Udalak bi mila ohartarazpen-gutun baino gehiago bidali dizkie arau-hausleei, zigortu beharrean pedagogia egiteko, eta horrek balio izan du pertsona askok beren egoera erregularizatzeko, salbuespenak eskatuz.

Gasteizko Udalak 200 euroko isuna jarriko die bihartik aurrera emisio gutxiko eremuan arau-hausteak egiten dituzten gidariei. Eremu horrek hiru hilabete daramatza indarrean, baina arau-hausleak ohartarazi besterik ez dituzte egin orain arte. 

Arabako hiriburuko emisio gutxiko eremua irailaren 15ean ezarri zuten, eta gorabehera handirik gabe hasi da, herritarrek kontuan hartu baitute, Beatriz Artolazabal Espazio Publiko eta Auzoetako zinegotziaren arabera.

Informazio epean, Udalak bi mila ohartarazpen-gutun baino gehiago bidali dizkie arau-hausleei.

Isunaren zenbatekoa Trafiko Legeak zehazten du, eta, kasu honetan, 200 eurokoa izango da. 

Azken hilabeteetan, egunean 50-80 ibilgailuk urratu dute Legea; hau da, eremu horretara sartu diren ibilgailuen % 1,3 eta % 1,6 artean.

