Muskizko La Arena hondartzatik gertuko sastraka batzuek su hartu dute eta keak eragina izan du A-8an
Sastraka batzuek su hartu dute Muskizko Arena hondartza inguruan, eta A-8aren zirkulazioan eragina izan du. Larrialdi-zerbitzuek emandako informazioaren arabera, A-8 autobideko erreietako batean eragina izan du suteak, eta, ondorioz, arazoak izan dira zirkulazioan. Suhiltzaileek lan egin dute sugarrak kontrolatzeko eta sua inguruko beste eremu batzuetara zabaltzea saihesteko.
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Eusko Jaurlaritzaren "kriminalizazio kanpaina" eta Ertzaintzaren "basakeria" salatu dute milaka pertsonak Bilbon
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Ia 48.000 pertsonak hartu dute parte Osakidetzako EPEaren bigarren egunean, eta beste 43.000ren txanda izango da igandean
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Hainbat pertsona artatu dituzte Gasteizko lantegi abandonatu batean izandako sutean kea arnasteagatik
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Gizon bat atxilotu dute Barakaldon, Poliziarengandik ihesi zihoala bost ibilgailurekin talka egin eta zortzi pertsona zauritu ostean
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Epaileak aske utzi ditu Hezbollahrekin zerikusia dutelakoan Bizkaian atxilotutako bi lagunak
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Emakume bat hil da Tuteran izandako auto istripu batean
Ezbeharra NA-134 errepidean gertatu da, ostiral arratsaldean. Emakumeak zeraman autoak kamioi bat jo du aurrez aurre.