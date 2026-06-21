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Muskizko La Arena hondartzatik gertuko sastraka batzuek su hartu dute eta keak eragina izan du A-8an

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Sastraka batzuek su hartu dute Muskizko Arena hondartza inguruan, eta A-8aren zirkulazioan eragina izan du. Larrialdi-zerbitzuek emandako informazioaren arabera, A-8 autobideko erreietako batean eragina izan du suteak, eta, ondorioz, arazoak izan dira zirkulazioan. Suhiltzaileek lan egin dute sugarrak kontrolatzeko eta sua inguruko beste eremu batzuetara zabaltzea saihesteko. 

Muskiz Suteak A8 Autobidea Gizartea

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