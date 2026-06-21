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Un incendio de matorrales cerca de La Arena afecta al tráfico en la A-8 en Muskiz

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EITB

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Un incendio de matorrales declarado en las inmediaciones de la A-8, a la altura de Muskiz (Bizkaia), ha afectado a la circulación en la autopista y a los usuarios de la playa de la Arena. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, uno de los carriles de la A-8 se ha visto afectado por el incendio, lo que ha provocado dificultades para el tráfico en la zona. Los recursos de extinción han trabajado para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras áreas cercanas. 

Muskiz Incendios Autopista A8 Sociedad

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