Iñaki Dorronsoro Eusko Ikaskuntzako presidente ohia hil da
1947an Ataunen jaioa, gaur egun, Gaindegia behatokiko presidentea eta Jakiundeko akademiako ohorezko kidea zen.
Iñaki Dorronsoro Plazaola 2012 eta 2020 urteen artean Eusko Ikaskuntzako presidente izandakoa hil da gaur, 78 urte zituela, gaixotasun baten ondorioz. Gaindegia Euskal Herriaren garapen sozial eta ekonomiko iraunkorreko behategiko presidentea zen 2022tik.
1947ko irailean Ataunen jaioa, Industria Ingeniaritzan doktorea zen, eta bere jarduera profesional osoa Mondragon Taldeko zuzendaritza postutan eman zuen; besteak beste, Laboral Kutxaren eta LKS aholkularitzaren talde sustatzaileetako kide izan zen. Azken horretan, zuzendari nagusi ere izan zen.
Halaber, 2003an Euskaldunon Egunkaria itxi ostean, Berria Taldearen lehen administrazio kontseiluan hartu zuen parte, eta 2021ean, berriz, Jakiunde Zientzia, Arte eta Letren Euskal Akademiako ohorezko kide izendatu zuten.
Ibilbide akademikoan, Deustu, Mondragon eta Lancasterreko (Erresuma Batua) unibertsitateetan irakasle elkartu gisa jardun zuen.
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