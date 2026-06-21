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Fallece Iñaki Dorronsoro, expresidente de Eusko Ikaskuntza

Nacido en Ataun en 1947, actualmente presidía el observatorio Gaindegia y era miembro honorario de Jakiunde.
Iñaki Dorronsoro Plazaola

Iñaki Dorronsoro, en una imagen de archivo. Foto: Jakiunde

Euskaraz irakurri: Iñaki Dorronsoro Eusko Ikaskuntzako presidente ohia hil da
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EITB

Última actualización

Iñaki Dorronsoro Plazaola, presidente de Eusko Ikaskuntza entre 2012 y 2020, ha fallecido este domingo a los 78 años tras una enfermedad, según ha informado Gaindegia, el observatorio socioeconómico que presidía desde octubre de 2022.

Nacido en Ataun en septiembre de 1947, Dorronsoro era doctor en Ingeniería Industrial y desarrolló toda su vida profesional en puestos directos del Grupo Mondragón, dentro del cual formó parte del equipo promotor de la actual Laboral Kutxa, así como de la consultora LKS, de la que también fue director general.

Asimismo, formó parte en 2003 del primer consejo de administración de Berria, tras la clausura de Euskaldunon Egunkaria,  y en 2021 fue elegido miembro honorario de Jakiunde, la Academia Vasca de Artes, Ciencias y Letras. 

A lo largo de su carrera académica, ejerció además como profesor asociado en las universidades de Deusto, Mondragón y Lancaster (Reino Unido).



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