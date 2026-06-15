Alegría y cautela en el mundo ante el anuncio del acuerdo entre EE. UU. e Irán

Los países del entorno, optimistas

- Líbano: El presidente Joseph Aoun ha valorado que el memorando de entendimiento refleja el "respeto por la soberanía libanesa, así como el reconocimiento de que la estabilidad y la seguridad de Líbano".



- La Liga Árabe: El secretario general Ahmed Abulgheit ha expresado su esperanza de que este avance constituya un paso significativo hacia "el fin definitivo de la agresión iraní e israelí contra los territorios árabes".



- Arabia Saudí: Ha puesto en la valor la importancia de restablecer la seguridad y la libertad de navegación en Ormuz.



- Palestina : La Autoridad Palestina ha celebrado y reiterado su llamamiento para intensificar los esfuerzos internacionales destinados a poner fin al conflicto en Gaza.



- Egipto: Cairo ha destacado que "espera que el acuerdo constituya un importante punto de inflexión para mejorar la confianza mutua" y apoyar la paz en Oriente Medio.



- Turquía: El presidente Recep Tayyip Erdogan ha saludado con "satisfacción" el acuerdo: "Espero de todo corazón que esta noticia, que el mundo entero ha necesitado durante mucho tiempo, ayude a allanar el camino para una paz y seguridad duraderas en nuestra región".



Europa, dispuesta a levantar sanciones

Desde Europa se ha acogido con satisfacción el anuncio e incluso Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se han mostrado dispuestos a levantar sanciones a Irán y han considerado "vital" que las negociaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan con éxito y que el acuerdo sea implementado de manera rápida e integral.



- UE: Los líderes de las principales instituciones de la Unión Europea (UE) han celebrado el acuerdo y han dicho que debe permitir reabrir el estrecho de Ormuz y dar paso a unas negociaciones más profundas: "Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio", ha indicado a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



- España : El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares ha afirmado que la UE "debe estar presente" en la futura negociación para que Irán no se haga con el arma nuclear y también en el Líbano, con una misión que sustituya a la de la ONU.

- Francia: El presidente fracés, Emmanuel Macron, ha felicitado por el acuerdo tanto a los protagonistas como a los mediadores y ha manifestado que es "esencial" la "reapertura urgente del estrecho de Ormuz con libertad de navegación incondicional y sin restricciones ni peajes, es una condición indispensable para la estabilidad regional y la economía mundial".



- Reino Unido: El primer ministro Keir Starmer ha opinado que el mundo se encuentra en un "momento de enorme importancia": "Llevamos mucho tiempo abogando por una desescalada, y es vital que todas las partes aprovechen esta oportunidad para garantizar la estabilidad en la región y restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".



- Alemania: El canciller Friedrich Merz ha felicitado al presidente estadounidense, Donald Trump, y a la parte iraní por este "avance diplomático", al tiempo que ha expresado su convicción de que "el acuerdo puede allanar el camino hacia la recuperación de la economía mundial y la estabilización de la región".



- Italia: La primera ministra Giorgia Meloni ha indicado que "es necesario que cesen las hostilidades también en el Líbano": "Esta es una oportunidad para la paz que debemos aprovechar: Italia, como en el pasado, está dispuesta a apoyar el proceso diplomático hacia un acuerdo integral".

Pradales avisa de que las secuelas económicas persisten

También el lehendakari, Imanol Pradales, ha valorado positivamente el acuerdo. "Recibimos con optimismo pero con cautela la noticia del posible acuerdo entre EE.UU. e Irán", ha dicho y ha recordado que "nos reafirmamos en lo dicho hace dos meses, pero cada día del conflicto repercute en nuestra economía y en los bolsillos de los ciudadanos", ha subrayado.

En ese sentido, el lehendakari ha enfriado las expectativas de una recuperación inmediata a nivel doméstico. "Desgraciadamente, las consecuencias no han terminado", ha advertido, en alusión a la inflación y a los costes energéticos que ha soportado la industria y la ciudadanía vasca durante los meses de bloqueo naval.

Rechazo unánime en Israel

Por el contrario, desde Israel, de quien depende la firma pues sus ataques en Líbano, amenazan con dinamitar las negociaciones, el rechazo ha sido unánime. Además, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha afirmado este lunes que el Ejército israelí no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano.



Todos los líderes de la oposición, desde la izquierda hasta la extrema derecha, han condenado el pacto por no haber estado en las negociaciones. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha afirmado que Israel "no es una república bananera" y que el pacto no los vincula.