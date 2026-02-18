Uber llega hoy a San Sebastián con 30 vehículos y licencias VTC de Bizkaia
La compañía estadounidense dedicada al transporte de pasajeros en vehículos de alquiler con conductor (VTC) prestará por ahora el servicio urbano en San Sebastián y en trayectos que tengan inicio o destino la capital donostiarra.
Uber ya está en San Sebastián y hoy comenzará a prestar servicio en la capital guipuzcoana, según ha adelantado Diario Vasco y ha podido confirmar EITB.
De momento, la compañía estadounidense dedicada al transporte de pasajeros en vehículos de alquiler con conductor (VTC), prestará el servicio urbano en San Sebastián y en trayectos que tengan inicio o destino la capital donostiarra. Por ejemplo, será posible pedir un VTC para ir del aeropuerto de Hondarribia a San Sebastián, pero no del aeropuerto de Hondarribia a Zarautz.
Para ello, contará con licencias VTC de Bizkaia, otorgadas por la Diputación de Bizkaia, y 30 vehículos 100 % eléctricos.
Según ha confirmado el Ayuntamiento de San Sebastián a EITB, Uber notificó ayer mismo su intención de empezar su actividad en Gipuzkoa. A su vez, la empresa solicitó una reunión oficial con la edil de Movilidad, Olatz Yarza.
La Diputación de Gipuzkoa celebrará una reunión de urgencia para valorar esta noticia. Tras la reunión, el ejecutivo foral realizará una declaración oficial al respecto.
Uber ha subrayado que la flota estará inicialmente conformada íntegramente por vehículos 100 % eléctricos y ha defendido que el lanzamiento refuerza su apuesta por la movilidad sostenible.
Asimismo, ha asegurado que integra el servicio de taxi en su plataforma en 17 ciudades del Estado y que actualmente 6.000 taxis operan a través de la aplicación.
El director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu, ha afirmado que la compañía quiere trabajar "de la mano del taxi, el tejido empresarial local y la administración" para ofrecer una alternativa de transporte segura y fiable en Donostia.
Para utilizar el servicio, los usuarios deberán descargarse la aplicación, registrarse y facilitar una forma de pago. La aplicación mostrará un precio cerrado antes de confirmar el trayecto, así como el tiempo estimado de llegada y los datos del vehículo y del conductor. Durante el recorrido, el usuario podrá compartir su ubicación en tiempo real y dividir el coste si viaja acompañado.
Con este lanzamiento, Uber amplía su presencia en el Estado y ya opera en 17 ciudades, entre ellas Bilbao, Madrid, Barcelona o Sevilla. Desde 2025, también está disponible en Andorra.
