Uber llega hoy a San Sebastián con 30 vehículos y licencias VTC de Bizkaia

Uber ya está en San Sebastián y hoy comenzará a prestar servicio en la capital guipuzcoana, según ha adelantado Diario Vasco y ha podido confirmar EITB.

De momento, la compañía estadounidense dedicada al transporte de pasajeros en vehículos de alquiler con conductor (VTC), prestará el servicio urbano en San Sebastián y en trayectos que tengan inicio o destino la capital donostiarra. Por ejemplo, será posible pedir un VTC para ir del aeropuerto de Hondarribia a San Sebastián, pero no del aeropuerto de Hondarribia a Zarautz.

Para ello, contará con licencias VTC de Bizkaia, otorgadas por la Diputación de Bizkaia, y 30 vehículos 100 % eléctricos.

Según ha confirmado el Ayuntamiento de San Sebastián a EITB, Uber notificó ayer mismo su intención de empezar su actividad en Gipuzkoa. A su vez, la empresa solicitó una reunión oficial con la edil de Movilidad, Olatz Yarza.

La Diputación de Gipuzkoa celebrará una reunión de urgencia para valorar esta noticia. Tras la reunión, el ejecutivo foral realizará una declaración oficial al respecto.