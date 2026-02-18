AUTO GIDARIDUNAK

Donostiara iritsi da Uber enpresaren VTC zerbitzua

VTC zerbitzua ematen duen AEBko konpainiak Donostia barruko zerbitzua eskainiko du, baita Donostiatik hasi zein Donostiara doazen probintzia barrukoak ere.

Azken eguneratzea

Uber Donostiara iritsi da, eta gaurtik VTC zerbitzua eskainiko du, Diario Vascok aurreratu eta EITBk baieztatu duenez. 

Hortaz, gaurtik aurrera gidaridun autoak alokatu ahal izango dira Donostian, Uber plataforma baliatuta. Oraingoz, AEBko konpainiak hiri barruko zerbitzua emango du, eta probintzia barrukoa ere bai, irteera edo helmuga Donostia den kasuetan. 

Esaterako, Hondarribiko aireportutik Donostiara joateko gidaridun auto bat eskatu ahal izango da Uber plataformaren bidez, baina ez, ordea, Hondarribiko aireportutik Zarautzera joateko. 

Bizkaiko Foru Aldundiak emandako VTC lizentziekin arituko da Uber Donostian. Halaber, 30 ibilgailu elektriko eskainiko ditu. 

Donostiako Udalak EITBri adierazi dionez, Uberrek atzo bertan jakinarazi zion Gipuzkoan lanean hasteko asmoa. Era berean, enpresak bilera bat eskatu dio Olatz Yarza Mugikortasun zinegotziari.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere aldetik, gaiari buruzko premiazko bilera egingo du goizean zehar. Bileraren ostean, foru gobernuak adierazpenak egingo ditu.

Uberrek azpimarratu du flota, hasieran, ibilgailu %100 elektrikoek osatuko dutela, eta defendatu du horrek mugikortasun iraunkorraren aldeko apustua indartzen duela.

Halaber, ziurtatu du zerbitzua Estatuko 17 hiritan eskaintzen dutela, eta gaur egun 6.000 taxik jarduten dutela aplikazioaren bidez.

Felipe Fernandez Aramburu Uberrek Espainian eta Portugalen duen zuzendari nagusiak adierazi duenez, konpainiak "taxiaren, tokiko enpresa-sarearen eta administrazioaren eskutik" lan egin nahi du, Donostian garraio segurua eta fidagarria eskaintzeko.

Zerbitzua erabiltzeko, erabiltzaileek aplikazioa deskargatu, erregistratu eta ordaintzeko modu bat eman beharko dute. Aplikazioak prezio itxi bat erakutsiko du ibilbidea baieztatu aurretik, baita iristeko aurreikusitako denbora eta ibilgailuaren eta gidariaren datuak ere. Ibilbidean zehar, erabiltzaileak bere kokapena partekatu ahal izango du denbora errealean, eta kostua zatitu ahal izango du lagunduta bidaiatzen badu.

Zerbitzu honekin, Uberrek Estatuan duen presentzia handitu du eta dagoeneko 17 hiritan lan egiten du, besteak beste, Bilbon, Madrilen, Bartzelonan edo Sevillan. 2025az geroztik, Andorran ere eskuragarri dago.

