Convocan una huelga indefinida en la planta de Tubos Reunidos Amurrio a partir del día 16 de marzo
La mayoría del comité de Tubos Reunidos en Amurrio (ELA, LAB y ESK) ha decidido convocar huelga indefinida en esta planta a partir del día 16 de marzo para manifestar su rechazo al ERE y resto de medidas planteadas por la empresa, según han confirmado fuente sindicales.
Representantes de ELA, LAB y ESK (14 de 21) en el comité han llevado la propuesta de convocar una huelga indefinida a la asamblea que ha tenido lugar a las 10:30 horas, y el plan ha salido adelante. El paro comenzará en el turno de noche del 15 de marzo (a las 22:00 horas), pero al estar previamente convocado para ese día un paro de cuatro horas, en realidad es efectiva a partir de este próximo domingo a las 18:00 horas de la tarde.
Desde ESK, han señalado que, con este planteamiento de huelga general, quieren "luchar" para que la empresa acepte la propuesta del comité de retirar el ERE y otras medidas como el cierre de la acería, entre otras. A su juicio, se debería trabajar en un acuerdo social donde se ponga en marcha un plan de viabilidad y se fije "un rumbo" para la empresa, sin que haya ninguna posibilidad de "despidos forzosos".
ESK ha añadido que siguen sin entender que se haya alargado el periodo de consultas del ERE, ya que si la empresa no ha "modificado absolutamente nada su planteamiento de despidos". En todo caso, acudirá a las reuniones previstas para "vigilar lo que se hace" y ha señalado que han solicitado cambiar a otro día la reunión prevista para este viernes.
