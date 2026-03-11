Tubos Reunidosen Amurrioko lantegian greba mugagabea deitu dute martxoaren 16tik aurrera
Lanuztea martxoaren 15eko gaueko txandan hasiko da ofizialki (22:00etan), baina egun horretarako lau orduko lanuztea ere bazegoen deituta aurreko deialdi batean. Hala, igande arratsaldeko 18:00etatik aurrera geldituko litzateke planta.
Tubos Reunidosen Amurrioko plantan greba mugagabea deitu dute martxoaren 16tik aurrera, zuzendaritzak ezarritako Enplegu Erregulazioko Espedientea (EEE) eta enpresak proposatutako gainerako neurriak atzera botatzea eskatzeko.
ELA, LAB eta ESK sindikatuetako ordezkariek —21etik 14 ordezkari dituzte enpresa batzordean— egin dute lanuzterako proposamena, gaur goizean langileek egin duten batzarrean, eta aurrera egin du.
Martxoaren 15eko gaueko txandan (22:00) hasiko da greba; halere, egun horretarako lau orduko lanuzte bat ere deituta zegoen aurreko deialdi batean, eta, beraz, igandeko 18:00etatik aurrera geldirik egongo da planta.
ESKtik jakitera eman dutenez, greba mugagabearekin beste urrats bat eman nahi dela mobilizazioetan. Enpresaren etorkizuna "bermatuko" duen "bideragarritasun plana" eskatu dute ordezkari sindikalek, eta kaleratzerik ez dutela onartuko azpimarratu dute.
Halaber, erantsi dute ez dela "ulergarria" enpresak enplegu espedientearen gaineko kontsultetarako epea luzatzea, enpresak bere plana bere horretan mantendu duenean, ezer aldatu gabe. Hori dela eta, negoziazioa denboran luzatzeko arrazoirik ez dute ikusten, eta ostiralerako deituta zegoen bilera egunez aldatzea eskatu dute.
Angulariek ohartarazi dute jarduera debekatzeak legez kanpoko arrantza areagotzea ekarriko duela
Euskadiko Angularien Elkarteak Eusko Legebiltzarrean salatu duenez, angula-arrantza profesionala bertan behera uzteak ondorio kaltegarriak izan ditzake, arrantzaleek ibaien zaindari gisa jarduten dutelako eta isurketak, espezie inbaditzaileak edo legez kanpoko harrapaketak detektatzen laguntzen dutelako.
Osakidetzak ekainean egingo ditu 2023-2025 lan-eskaintza publiko bateratuko lehen azterketak
Eusko Jaurlaritzak martxoan zehar argitaratuko ditu deialdiaren bederatzi kategorien oinarri espezifikoak; guztira, 5.425 plaza daude, horietatik 2.160 berriak dira.
Ekialde Hurbileko gatazkak piztutako ziurgabetasunaren aurrean nola jokatu aztertzeko bilduko da gaur Industria Defendatzeko taldea
Zamudioko Parke Teknologikoan egingo dute bilera, eta bertan izango dira Eusko Jaurlaritzaren ordezkariak, enpresak, klusterrak eta hainbat eragile. Energiaren prezioen gorakadak euskal industrian izan dezakeen eragina aztertzea eta neurriak lehenbailehen hartzea izango dute helburu.
Mercedesen VLE berria Gasteizen fabrikatuko dute
Mercedes Benzek monobolumen VLE ibilgailu berria aurkeztu du astearte honetan Stuttgarten (Alemania). Erabat elektrikoa da, eta Gasteizko lantegian egingo dute.
Bizkaia Crowdlending: Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzaketa sistema berria
Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzaketa sistema berri bat jarri dute martxan Foru Aldundiak eta Elkargik. Herritarrek aukera izango dute enpresa txikiak arriskurik gabe finantzatzeko. Izan ere, ekarpenek Elkargiren berme osoa izango dute.
Brentaren prezioa 90 dolarretik jaitsi da agintariek Irango Gerrari buruz egindako adierazpenen ondotik
Bezperan, petrolio upela 120 dolarrera iritsi zen, baina Trumpek Irango gerra "ia amaituta" zegoela esan ostean, prezioek beheranzko bideari ekin zioten eta 86 dolarren bueltan geratu da. Gas naturalaren eta elektrizitatearen merkatuak ere lasaitzen ari dira; gasa ia % 9 jaitsi da eta elektrizitatearen prezioa % 24 murriztuko da asteazkenean.
Aurreakordioa lortu dute eskola jangeletako negoziazioan, eta greba deialdia bertan behera geratu da
LABek jakinarazi duenez, "lan, soldata eta gizarte arloko hobekuntza garrantzitsuak" jasotzen ditu akordioak, eta "lorpen historikoa" da. Bere aldetik, ELAk aurreratu du ez duela sinatuko ituna, "langileek eskatutako gutxienekoak betetzen ez dituelako".
Erregaien prezioen igoera gainbegiratzen ari da Espainiako Gobernua, arau-hausterik izan den argitzeko
Facua kontsumitzaileen elkarteak salatu du Irango gerra baliatzen ari direla gasolindegiak, prezioak puzteko. Jokabide "espekulatibo" horren aurrean, esku hartzeko eskatu dio Espainiako Gobernuari.
Imanol Pradales, Hithium enpresari buruz: "Nafarroarako ona dena gure herrirako ona da"
Pradales lehendakariak publikoki zoriondu ditu Maria Chivite presidentea eta Irujo sailburua, nahiz eta aitortu Eusko Jaurlaritzak ere lan handia egin duela Hithiumen proiektua Euskadira erakartzeko. Nafarroa aukeratzea "oso albiste ona" dela esan du, eta gogorarazi du "Europako beste edozein tokitan" lur har zezakeela.