José Antonio Jainaga defiende fusiones en el sector ferroviario y siderúrgico

Euskaraz irakurri: Jose Antonio Jainagak sektore bereko enpresen arteko fusioak defendatu ditu
En el ferroviario, ha sugerido la idea de una unión entre Talgo y CAF, y cree que esta fórmula puede servir igual para la siderurgia. La reducción de costes es la principal razón, a su juicio, por la que se deberían plantear estas fusiones.

Empresarios Industria Economía

Jainaga (Sidenor): "Hasta hace seis meses creía en la Justicia"

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha asegurado que aún "no entiende" por qué se ha abierto causa con él y contra otros dos directivos de la compañía por la venta de acero a Israel y ha destacado que, hasta hace seis meses, creía en la Justicia, y que esta "perseguía a los delincuentes hasta el final", pero que la "gente honrada e inocente podía ir a dormir tranquilamente".
Los pensionistas vascos rechazan ser moneda de cambio: "Que no jueguen con las pensiones"

Convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), miles de personas han asistido a las manifestaciones convocadas en Bilbao y San Sebastián. El colectivo ha reiterado su demanda de equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional (SMI), con el objetivo de que especialmente las pensionistas mujeres puedan "vivir con dignidad y llegar a fin de mes".
Cientos de personas rechazan en Vitoria el acuerdo con Mercosur

Cientos de personas, acompañadas de tractores, se han manifestado este sábado en Vitoria-Gasteiz para mostrar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y a favor de la soberanía alimentaria. Este acuerdo, han advertido, pone en peligro la salud y seguridad alimentaria ya que abriría "todavía más las puertas a multinacionales que utilizan todo tipo de pesticidas, transgénicos y hormonas perjudiciales para la salud" que están prohibidos en Europa.

