José Antonio Jainaga defiende fusiones en el sector ferroviario y siderúrgico
En el ferroviario, ha sugerido la idea de una unión entre Talgo y CAF, y cree que esta fórmula puede servir igual para la siderurgia. La reducción de costes es la principal razón, a su juicio, por la que se deberían plantear estas fusiones.
Te puede interesar
LAB, ELA, CC. OO. y UGT convocan una huelga de martes a jueves por unas condiciones laborales dignas en los comedores escolares
Las centrales sindicales denuncian el bloqueo del convenio colectivo y la falta de voluntad del Gobierno Vasco para modificar la normativa.
Tubos Reunidos mejora su oferta: 1500 euros por año trabajado para quienes se acojan a bajas voluntarias
Por su parte, la delegación negociadora de los sindicatos, que une a los comités de Amurrio y Trapagaran, mantiene su postura y pide la retirada del ERE.
Jainaga (Sidenor): "Hasta hace seis meses creía en la Justicia"
El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha asegurado que aún "no entiende" por qué se ha abierto causa con él y contra otros dos directivos de la compañía por la venta de acero a Israel y ha destacado que, hasta hace seis meses, creía en la Justicia, y que esta "perseguía a los delincuentes hasta el final", pero que la "gente honrada e inocente podía ir a dormir tranquilamente".
Talgo prevé "importantes" inversiones hasta 2027 y 200 nuevos empleos en su planta de Álava
Así lo ha anunciado el presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, quién ha dicho que reforzará su planta de Rivabellosa con 200 contrataciones y nuevos retos en alta velocidad.
La planta de Petronor reanuda su actividad tras el fallo de suministro eléctrico
"Las antorchas pueden resultar en ocasiones bastante aparatosas, con puntuales humaredas negras, pero lejos de ser motivo de preocupación, es precisamente prueba de que están funcionando correctamente y que realizan la función para la que se han instalado", destaca la compañía.
Petronor para todas las unidades de la refinería de Muskiz por falta de suministro eléctrico
A las 17:15 horas se han activado automáticamente todas las medidas de seguridad, lo que ha ocasionado la salida de humo negro a través de las tres antorchas.
Nuevo paro en Tubos Reunidos coincidiendo con las negociaciones del ERE
Este lunes la plantilla está llamada a realizar un paro de 24 horas para hacer presión a la dirección y mejore las condiciones del ERE.
Los pensionistas vascos rechazan ser moneda de cambio: "Que no jueguen con las pensiones"
Convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), miles de personas han asistido a las manifestaciones convocadas en Bilbao y San Sebastián. El colectivo ha reiterado su demanda de equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional (SMI), con el objetivo de que especialmente las pensionistas mujeres puedan "vivir con dignidad y llegar a fin de mes".
Cientos de personas rechazan en Vitoria el acuerdo con Mercosur
Cientos de personas, acompañadas de tractores, se han manifestado este sábado en Vitoria-Gasteiz para mostrar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y a favor de la soberanía alimentaria. Este acuerdo, han advertido, pone en peligro la salud y seguridad alimentaria ya que abriría "todavía más las puertas a multinacionales que utilizan todo tipo de pesticidas, transgénicos y hormonas perjudiciales para la salud" que están prohibidos en Europa.