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Euskal sektore aeroespazialaren garrantzia eta Euskadik Airbusen hornitzaile gisa duen "rol geroz eta garrantzitsuagoa" azpimarratu ditu Pradalesek
Lehendakariak Toulussen egin ditu adierazpen horiek. Bertan, erakunde eta enpresa misio bat hasi du gaur, 23 euskal konpainiarekin batera. Okzitaniarekiko lankidetza indartzea eta euskal industria aeroespazialari aukera berriak irekitzea du helburu.
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