Toulusse
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal sektore aeroespazialaren garrantzia eta Euskadik Airbusen hornitzaile gisa duen "rol geroz eta garrantzitsuagoa" azpimarratu ditu Pradalesek

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Lehendakariak Toulussen egin ditu adierazpen horiek. Bertan, erakunde eta enpresa misio bat hasi du gaur, 23 euskal konpainiarekin batera. Okzitaniarekiko lankidetza indartzea eta euskal industria aeroespazialari aukera berriak irekitzea du helburu.

 

Frantzia Ekonomia Imanol Pradales

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X