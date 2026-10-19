¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Pradales destaca la importancia del sector vasco aeroespacial y su "rol cada vez más relevante" como proveedor de Airbus
El lehendakari ha realizado estas manifestaciones en Toulusse, donde ha iniciado este lunes una misión institucional y empresarial, junto a 23 compañías vascas, orientada a reforzar la cooperación con Occitania y que tiene como objetivo abrir nuevas oportunidades para la industria aeroespacial vasca en "uno de los principales polos aeronáuticos y espaciales de Europa".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Denis Itxaso defiende nuevas medidas para movilizar las viviendas vacías en alquiler
EN DIRECTO
Hace min.
La renta media aumentó en Euskadi un 7,2 % en 2024, hasta los 28 170 euros
EN DIRECTO
Hace min.
El coordinador general de LAB llama a participar en la huelga general del 11 de noviembre para canalizar las demandas ciudadanas
EN DIRECTO
Hace min.
Las cinco mejores ofertas para Tubos Reunidos plantean reducir la plantilla y un cambio de las condiciones de trabajo
EN DIRECTO
Hace min.
Pradales pide a Europa proteger "sin dilación" al sector de automoción y marcar "un rumbo claro" por el 'Made in Europe'
EN DIRECTO
Hace min.
Velora invertirá 100 millones en una nueva planta en Álava para productos vinculados a la red eléctrica
EN DIRECTO
Hace min.
Nueva OPE para funcionarios de la Administración General vasca, con 367 plazas
EN DIRECTO
Hace min.
La economía vasca creció un 2,2 % en el tercer trimestre y el empleo un 1,3 %
EN DIRECTO
Hace min.
Unai Sordo: “En España se está generando una fractura social en torno al tema de la vivienda”
Cargar más