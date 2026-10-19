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Pradales destaca la importancia del sector vasco aeroespacial y su "rol cada vez más relevante" como proveedor de Airbus

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El lehendakari ha realizado estas manifestaciones en Toulusse, donde ha iniciado este lunes una misión institucional y empresarial, junto a 23 compañías vascas, orientada a reforzar la cooperación con Occitania y que tiene como objetivo abrir nuevas oportunidades para la industria aeroespacial vasca en "uno de los principales polos aeronáuticos y espaciales de Europa".

Francia Economía Imanol Pradales

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