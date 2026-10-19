ETXEBIZITZA
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Denis Itxasok etxebizitza hutsak alokatzeko neurri berriak defendatu ditu

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitza sailburuak Alokabideren doako asegurua aipatu du neurri berrien artean. Gainera, EH Bilduren jarreran izandako aldaketa nabarmendu du. Itxaso Egun On ETBko goizeko informazio-saioan izan da gaur, astelehena.

Etxebizitza Denis Itxaso Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

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