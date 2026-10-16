Automotive Intelligence Center
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Pradalesek Europar Batasunari neurri zehatzak eskatu dizkio bertako automobilgintza babesteko

Iragarkia
Lehendakari 20 aniversario de AIC
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak amaiera eman dio gaur Amorebieta-Etxanon Automotive Intelligence Centerren (AIC) 20. urteurrena ospatzeko ekitaldiari. Horren ustez, Europak "luzamendurik gabe babestu" behar ditu bere merkatu industriala, automobilgintzako industria europarra eta lehiakortasuna. Bruselari eskatu dio "norabide argia" har dezala sektorearen interesak defendatzeko eta "Made in Europeren aldeko apustua egiteko".

Automobilgintza Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Europar Batasuna Ekonomia

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