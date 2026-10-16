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Pradalesek Europar Batasunari neurri zehatzak eskatu dizkio bertako automobilgintza babesteko
Imanol Pradales lehendakariak amaiera eman dio gaur Amorebieta-Etxanon Automotive Intelligence Centerren (AIC) 20. urteurrena ospatzeko ekitaldiari. Horren ustez, Europak "luzamendurik gabe babestu" behar ditu bere merkatu industriala, automobilgintzako industria europarra eta lehiakortasuna. Bruselari eskatu dio "norabide argia" har dezala sektorearen interesak defendatzeko eta "Made in Europeren aldeko apustua egiteko".
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