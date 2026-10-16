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Pradales pide a Europa proteger "sin dilación" al sector de automoción y marcar "un rumbo claro" por el 'Made in Europe'
El Lehendakari, Imanol Pradales, ha clausurado hoy en Amorebieta-Etxano el acto conmemorativo del 20 aniversario de Automotive Intelligence Center (AIC). En el acto, ha afirmado que Europa tiene que "proteger sin dilación" su mercado industrial, la industria europea de automoción y su competitividad y ha pedido a Bruselas que marque "un rumbo claro" para defender los intereses del sector y "apostar sin fisuras por el 'Made in Europe'".
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