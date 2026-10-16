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Pradales pide a Europa proteger "sin dilación" al sector de automoción y marcar "un rumbo claro" por el 'Made in Europe'

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Lehendakari 20 aniversario de AIC
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradalesek Europar Batasunari neurri zehatzak eskatu dizkio bertako automobilgintza defendatzeko

EITB

Última actualización

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha clausurado hoy en Amorebieta-Etxano el acto conmemorativo del 20 aniversario de Automotive Intelligence Center (AIC). En el acto, ha afirmado que Europa tiene que "proteger sin dilación" su mercado industrial, la industria europea de automoción y su competitividad y ha pedido a Bruselas que marque "un rumbo claro" para defender los intereses del sector y "apostar sin fisuras por el 'Made in Europe'". 

Industria del automóvil Imanol Pradales Gobierno Vasco Unión Europea Economía

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