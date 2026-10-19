La renta media aumentó en Euskadi un 7,2 % en 2024, hasta los 28 170 euros
La renta media de los mayores de edad residentes en Euskadi se situó en 2024 en 28 170 euros, lo que supone un incremento del 7,2 % (1899 euros) del año anterior, según ha informado el Instituto Vasco de Estadística-Eustat.
Por territorios, en 2024 Gipuzkoa tuvo la renta personal media más elevada, con 29 559 euros, seguida de Bizkaia con 27 733 y de Álava con 26 698.
Respecto a 2023, en Gipuzkoa se dio un incremento del 7,3 %, ligeramente superior al registrado en Álava y Bizkaia, del 7,1 % y 7,2 %, respectivamente.
La diferencia se acentúa por capitales, ya que la renta media de los donostiarras (33 867 euros) superó a la media vasca en 5697 euros, frente a la población residente en Bilbao (28 521 euros) y en Vitoria-Gasteiz (27 143 euros), con rentas más cercanas a la media vasca.
Más de la mitad de la renta personal procedía del trabajo, el 57,8 % concretamente, con un promedio de 16 280 euros. Otro 28,9 % procedía de transferencias o prestaciones sociales (8151 euros) y un 9,1 % de rentas de capital, tanto mobiliario como inmobiliario (2556 euros).
En 2024 eran más de 1,6 millones las personas de 18 y más años las que percibieron algún tipo de renta, es decir, el 88,6 %, mientras que el 8,7 % de los vascos cuenta con una renta que supera el doble de la media, esto es, rentas superiores a 56 340 euros.