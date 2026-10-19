Volkswagen planea una congelación salarial hasta 2030

El Grupo Volkswagen planea congelar sus salarios hasta 2030, según un diario alemán, lo que supondría una pérdida real de ingresos de alrededor del 10% para las personas trabajadoras. El consorcio automovilístico cuenta con una plantilla de 5.000 personas en su planta de Iruña/Pamplona.

El mayor fabricante europeo de vehículos, al que pertenecen marcas como VW, Audi, Porsche, Skoda, Seat y Cupra, busca con esta medida ahorrar costes, como medida añadida a las de ajuste ya presentadas y que incluyen despidos de decenas de miles de empleados, según informa este lunes el diario Süddeutsche Zeitung, que cita documentos internos de la empresa.

La medida afectaría a todos los centros donde produce el consorcio, pues, "todas las marcas, regiones y empresas" del Grupo Volkswagen tendrían que contribuir "de forma razonable" a los objetivos de ahorro, según los documentos recogidos por el diario alemán. El consorcio automovilístico germano ha rechazado comentar la noticia, que ha calificado de especulaciones, mientras que fuentes de Seat han declinado hacer comentarios sobre estas informaciones y se han limitado a apuntar que es una cuestión que compete al grupo.

El grupo Volskwagen cuenta con cerca de 600.000 empleados y empleadas en todo el mundo. IG Metall, el sindicato mayoritario del sector, ha advertido en un comunicado que prevé “una fuerte resistencia", ya que el plan supondría una "pérdida notable del salario real" para la clase trabajadora.



La congelación salarial se añadiría a otra serie de medidas para recortar gastos que implican, entre otras cosas, un recorte de 100.000 empleos en los próximos años en una empresa que llegó a tener unos 680.000 empleados en 2023. Entre las medidas de ahorro presentadas por el Grupo Volkswagen figura igualmente una reducción a la mitad de la oferta de sus modelos.

