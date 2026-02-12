Volkswagen Navarra convertirá en fijos a 93 temporales, descartando un ERE

La dirección de Volkswagen Navarra y los sindicatos UGT y CCOO han firmado un acuerdo destinado a cumplir el programa productivo de 2026, en el que se recoge la conversión de 93 trabajadores temporales en fijos y se descarta un expediente de regulación de empleo.

El programa productivo es el plan anual de producción de vehículos y la planificación laboral asociada a esa carga de trabajo. De cara a este año, la factoría de Landaben tiene previsto fabricar alrededor 262.217 unidades.

Para ello, la dirección y la mayoría del comité de empresa han pactado, entre otros aspectos, la modificación de los calendarios de trabajo y convertir en laborables las semanas 20 y 21 de 2026, siguiendo el esquema de trabajo establecido actualmente.

Otro de los puntos en los que se ha llegado a un acuerdo prevé compensar la flexibilidad aportada por sus trabajadores con dos días de disfrute individual que se podrán disfrutar en los próximos meses.

Contrato relevo

Asimismo, se ha concertado la reactivación del contrato relevo manufacturero para este año. Según el comunicado de la firma, el contrato relevo ha sido una “herramienta clave” en los últimos años para asegurar la entrada y salida de trabajadores de Landaben, asegurando por una salida en las mejores condiciones para unos y la apuesta por el talento joven y el rejuvenecimiento de la plantilla.



Finalmente, se permitirá realizar los contratos de trabajo necesarios para acometer con éxito los nuevos modelos previstos para este año. En este sentido Volkswagen Navarra ha afirmado que reforzará “aún más nuestras prácticas de contratación, garantizando en todo momento la máxima transparencia”.

La compañía ha subrayado que lleva años apostando por la generación de “empleo fijo y de calidad” en la Comunidad Foral. En los últimos cinco años ha generado 1.240 contratos indefinidos, de los que 784 han sido gracias a la aplicación del contrato relevo manufacturero.