93 langile finko egingo ditu Nafarroako Volkswagenek, eta lan-erregulazioko espedientea baztertu du
Zuzendaritzak akordioa sinatu du UGTrekin eta CCOOrekin 2026ko produkzio-programa betetzeko. Aurten 262.217 ibilgailu egingo dituztela aurreikusten dute.
Nafarroako Volkswagenen zuzendaritzak eta UGT eta CCOO sindikatuek akordioa sinatu dute, 2026ko ekoizpen programa betetzeko helburuarekin. Besteak beste, gaur egun aldi baterako kontratuarekin dauden 93 langileri kontratu finkoa egingo diete eta, momentuz, enplegua erregulatzeko espedientea egitea baztertu dute.
Ekoizpen-programa urtero egiten du lantegiak eta bertan jasotzen dira ekoizpen-planak eta lan-kargari lotutako lan-plangintza. 2026 honetan 262.217 ibilgailu inguru egitea aurreikusten dute.
Horretarako, zuzendaritzak eta langileen batzordearen gehiengoak, besteak beste, lan-egutegiak aldatzea hitzartu dute. Hala, 2026ko 20. eta 21. asteak lanegun izango dira, gaur egun ezarritako lan-eskemari jarraituz.
Langileen malgutasuna bi egun indibidualekin konpentsatuko da, gainera. Egun horiek hurrengo hilabeteetan hartu ahal izango dira.
Errelebo-kontratua
Horrez gainera, hitzartu dute aurtengo manufakturen errelebo-kontratua berraktibatzea. Landabengo faktoriak zabaldutako komunikatuaren arabera, errelebo-kontratua "funtsezko tresna" izan da azken urteotan langileen sarrera eta irteera bermatzeko; langile batzuek baldintza onenetan hartu dezaten erretiroa, eta, era berean, talentu gaztearen aldeko apustua egin dadin.
Azkenik, urte honetarako aurreikusitako auto-modelo berriak egin ahal izateko, beharrezkoak diren lan-kontratuak egin ahal izango dira. Ildo horretan, Nafarroako Volkswagenek adierazi du "are gehiago" indartuko dituela "kontratazio praktikak, une oro gardentasunik handiena bermatuta".
Konpainiak azpimarratu du urteak daramatzala Foru Erkidegoan "kalitatezko enplegu finkoa" sortzearen aldeko apustua egiten. Azken bost urteetan 1.240 kontratu mugagabe sortu ditu, eta horietatik 784 manufakturako errelebo-kontratua aplikatuta egin dira.
Foru aldundiek 20.324 milioi euro bildu zituzten iaz, urrian aurreikusitakoa baino 231 milioi gehiago
PFEZa aurreko urteetako batez bestekoaren gainetik hazi da (+% 14,2), baina Sozietateen gaineko Zergak % 17,3ko jaitsiera izan du.
Tubos Reunidoseko langileen batzordeak iragarri du lanuzte gehiago egingo dituztela otsail eta martxoan
Enpresak proposatutako negoziazio mahaiekin bat egingo dute lanuzteek: otsailaren 17an, 23an eta 26an eta martxoaren 4an eta 9an. Oraingoan, Trapagarango lantegiak ere bat egingo du mobilizazioekin.
Israeli altzairua saldu diola eta Sidenorren egindako erregistroa baliogabetzea eskatu du Fiskaltzak
Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza da, genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.
Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen egoera onbideratzeko irtenbideak bilatzeko prest dagoela adierazi du
Kongresuan egindako adierazpenetan, Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "eskua luzatuta" duela sektore estrategikoetako enpresen bideragarritasuna bultzatzeko neurriak bilatzeko. EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, ministroak esan du aurretik ere laguntzak jaso izan dituela enpresak: "112 milioi euro kaudimenari laguntzeko funtsaren bidez, 20 milioi euro baino gehiago zortzi finantza-erakundek emanak, ICO abalen lerroari esker, eta ia 10 milioiko laguntzak, industria elektrointentsiboa izateagatik".
Israeli altzairua saltzeagatik Sidenorren gainean zabaldutako ikerketatik banandutako pieza baten sekretua kendu dute
Espainiako Polizia Nazionala Sidenorrek Basaurin duen egoitzara sartu eta hurrengo egunean eman da ebazpen judiziala.
Argindar-konpainien bezeroak babesteko neurri-sorta onartu du Espainiako Gobernuak, tartean dei komertzialak debekatzea
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak bultzatutako dekretu berriaren arabera, elektrodependente eta zaurgarriei ezingo zaie argindarra eten ordaintzen ez badute ere, eta kontratuak eteteagatik ez da, oro har, zigorrik ezarriko. Halaber, aurreikusten da enpresei zigorrak ezartzea, arauak hautsiz gero.
Ramiro Gonzalez: "Lehen urratsa, zalantzarik gabe, zorra berregituratzea da, eta hor funtsezko zeregina du SEPIk"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak adierazi duenez, Tubos Reunidosen jarraipenak hartzekodunen inplikazio aktiboa eskatzen du, batez ere Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearena (SEPI). "Enpresak ia bost milioi euro erretzen ditu hilean", nabarmendu du.
Tubos Reunidosen bideragarritasuna bermatzeko "zorra berregituratzea beharrezkoa da", Bengoetxearen aburuz
Euskadi Irratiko "Faktoria" irratsaioan egindako elkarrizketan, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakariordeak eta Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuak adierazi duenez, zorra berregituratzen Jaurlaritza "bidelagun" izango da.
Vital Fundazioak 10 milioirekin bat egin du Ayesa Digital erosteko euskal partzuergoarekin
Operazioak garai bateko Ibermaticaren erabakigunea Euskadira itzultzea indartzen du, eta Araban enplegu kualifikatua sortzea aurreikusten du.