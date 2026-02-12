AUTOMOBILGINTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

93 langile finko egingo ditu Nafarroako Volkswagenek, eta lan-erregulazioko espedientea baztertu du

Zuzendaritzak akordioa sinatu du UGTrekin eta CCOOrekin 2026ko produkzio-programa betetzeko. Aurten 262.217 ibilgailu egingo dituztela aurreikusten dute.

volkswagen navarra nafarroa landaben coche autoa fabrica lantegia
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Volkswagenen zuzendaritzak eta UGT eta CCOO sindikatuek akordioa sinatu dute, 2026ko ekoizpen programa betetzeko helburuarekin. Besteak beste, gaur egun aldi baterako kontratuarekin dauden 93 langileri kontratu finkoa egingo diete eta, momentuz, enplegua erregulatzeko espedientea egitea baztertu dute.

Ekoizpen-programa urtero egiten du lantegiak eta bertan jasotzen dira ekoizpen-planak eta lan-kargari lotutako lan-plangintza. 2026 honetan 262.217 ibilgailu inguru egitea aurreikusten dute. 

Horretarako, zuzendaritzak eta langileen batzordearen gehiengoak, besteak beste, lan-egutegiak aldatzea hitzartu dute. Hala, 2026ko 20. eta 21. asteak lanegun izango dira, gaur egun ezarritako lan-eskemari jarraituz.

Langileen malgutasuna bi egun indibidualekin konpentsatuko da, gainera. Egun horiek hurrengo hilabeteetan hartu ahal izango dira.

Errelebo-kontratua

Horrez gainera, hitzartu dute aurtengo manufakturen errelebo-kontratua berraktibatzea. Landabengo faktoriak zabaldutako komunikatuaren arabera, errelebo-kontratua "funtsezko tresna" izan da azken urteotan langileen sarrera eta irteera bermatzeko; langile batzuek baldintza onenetan hartu dezaten erretiroa, eta, era berean, talentu gaztearen aldeko apustua egin dadin.

Azkenik, urte honetarako aurreikusitako auto-modelo berriak egin ahal izateko, beharrezkoak diren lan-kontratuak egin ahal izango dira. Ildo horretan, Nafarroako Volkswagenek adierazi du "are gehiago" indartuko dituela "kontratazio praktikak, une oro gardentasunik handiena bermatuta".

Konpainiak azpimarratu du urteak daramatzala Foru Erkidegoan "kalitatezko enplegu finkoa" sortzearen aldeko apustua egiten. Azken bost urteetan 1.240 kontratu mugagabe sortu ditu, eta horietatik 784 manufakturako errelebo-kontratua aplikatuta egin dira.

Industria Automobilgintza Nafarroa Iruñea Volkswagen Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Registro Sidenor Basauri
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Israeli altzairua saldu diola eta Sidenorren egindako erregistroa baliogabetzea eskatu du Fiskaltzak

Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza da, genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen egoera onbideratzeko irtenbideak bilatzeko prest dagoela adierazi du

Kongresuan egindako adierazpenetan, Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "eskua luzatuta" duela sektore estrategikoetako enpresen bideragarritasuna bultzatzeko neurriak bilatzeko. EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, ministroak esan du aurretik ere laguntzak jaso izan dituela enpresak: "112 milioi euro kaudimenari laguntzeko funtsaren bidez, 20 milioi euro baino gehiago zortzi finantza-erakundek emanak, ICO abalen lerroari esker, eta ia 10 milioiko laguntzak, industria elektrointentsiboa izateagatik".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X