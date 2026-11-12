Onkologia
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Osakidetzak Donostiako Protoiterapia Unitatearen azken zatia instalatu du

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Beso robotiko handi bat jarri dute bunkerrean: 90 tonako pisua, 10 metroko luzera eta 10 metroko diametroa du. Funtsezkoa izango da tratamendua zehaztasun milimetrikoz emateko. Etorkizunean pazienteak artatuko diren bunkerrean instalatu egin dute, behin betiko.

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