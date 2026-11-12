Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Osakidetzak Donostiako Protoiterapia Unitatearen azken zatia instalatu du
Beso robotiko handi bat jarri dute bunkerrean: 90 tonako pisua, 10 metroko luzera eta 10 metroko diametroa du. Funtsezkoa izango da tratamendua zehaztasun milimetrikoz emateko. Etorkizunean pazienteak artatuko diren bunkerrean instalatu egin dute, behin betiko.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Topoak 7,5 minutuko maiztasuna izango du Añorga eta Pasaia artean azaroaren 21etik aurrera
ZUZENEAN
Duela min.
Zaporeak elkarteak Lesbosko sukaldea itzaliko egingo du abenduaren 31n, hamaika urtez errefuxiatuei janaria banatzen eman ondoren
ZUZENEAN
Duela min.
Istiluak eta karga polizialak izan dira bart Madrilen eta Bartzelonan, greba orokorraren manifestazioen ostean
ZUZENEAN
Duela min.
Lantarongo enpresa kimiko batean piztutako sutea itzaltzea lortu dute
ZUZENEAN
Duela min.
Urdako tren istripuan hildako 69 biktimen aldeko hileta elizkizuna
ZUZENEAN
Duela min.
Renfeko makinisten grebak kaltetutako bidaiariak: "Ez genekien greba zegoenik"
ZUZENEAN
Duela min.
Denda batzuek erakusleihoak estali dituzte, azaroaren 11ko greban gerta daitezkeen istiluen beldur
ZUZENEAN
Duela min.
Gidari bat atxilotu dute Trapagaranen, kontrol batetik ihes egin eta Ertzaintzaren patruila baten aurka talka egiteagatik
ZUZENEAN
Duela min.
EAEko Protoiterapia Unitatea 2028an abian jartzeko mugarrietako bat ezarri dute gaur
Gehiago ikusi