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47 pertsona artatu dituzte Bilboko etxebizitza batean izandako sute baten ondorioz; horietako 24 ospitaleetara eraman dituzte
Sua goizaldean piztu da Izaro mendiko eraikin batean, eta suhiltzaileek itzali dute 04:00ak aldera. Gurutzetako ospitalera eraman duten pertsonetako bat larri dago.
47 pertsonak osasun-arreta jaso dute gaur goizaldean Bilboko Izaro mendiko 7 zenbakiko etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz. Horietatik 24 ospitalera eraman dituzte, eta beste 25ak bertan artatu dituzte, alta emanda.
Sua 01:00ak aldera piztu da, eta suhiltzaileak sua itzaltzeko lanetan aritu dira 04:00ak aldera arte. Ertzaintzak kudeatu du.
Basurtuko (6), Gurutzetako (8), San Eloy (2) eta Galdakaoko (5) ospitaleen artean banatu dira lekualdatzeak. Gainera, suhiltzaile bat mutualitate batera eraman dute, arreta medikoa jasotzeko.
Gurutzetako ospitalera eraman dituzten zortzi pertsonetako bat oso larri dago.
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