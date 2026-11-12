Tuteran gizon bat bortxatzeagatik beste gizon bati ezarritako sei urteko kartzela-zigorra berretsi egin du Nafarroako Auzitegi Nagusiak
Zigortuak biktimaren logura sakona edo konorte-galera baliatu zuen sexu-erasoa egiteko. Gainera, 30.000 euroko kalte-ordaina eman beharko dio.
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak (NJAN) Tuteran gizon bat bortxatzeagatik zigortutako gizasemeari ezarritako sei urteko kartzela-zigorra berretsi egin du. Gertakariak 2024ko otsailean izan ziren, eta erasotzaileak alkoholaren eraginez logura sakonean edo konorterik gabe zegoen lagunaren egoera baliatu zuen sexu-erasoa egiteko.
Epaiak joan den uztailean Nafarroako Probintzia Auzitegiak emandako erabakia berretsi du. Hark sarketa bidezko sexu-eraso delitutzat jo zituen gertakariak, mozkorraldiaren aringarriaren aplikazioarekin.
Espetxe-zigorraz gain, zigortuak zortzi urtez ezin izango du biktimarengana hurbildu ezta harekin harremanetan jarri. Gainera, bost urteko zaintzapeko askatasuna ere bete beharko du, eta 30.000 euroko kalte-ordaina eman beharko dio, kalte moralengatik.
Erasoa zigortuaren amaren etxean egin zion
2024ko otsailaren 2an, bi lagunak Iruñean ibili ziren tabernaz taberna, eta gero Tuterara joan ziren, bien lagun batekin batera. Hainbat tabernatan eta diskoteka batean egon ondoren, zigortuaren amaren etxera joan ziren lo egitera.
Epaiaren arabera, biktima lo edo konorterik gabe zegoela, zigortua haren ohean sartu zen eta hainbat sexu-eraso egin zizkion.
Hurrengo goizean, biktima oso aztoratuta esnatu zen, eta gorputzean hainbat marka eta lesio zituela ohartu zen. Ondoren, osasun-zentro batera joan zen. Ubeldurak, urradurak eta estres postraumatikoko nahasmendua diagnostikatu zizkioten.
Biktimaren lekukotzaren frogak
Defentsak helegitea aurkeztu zuen, absoluzioa, edo, bestela, zigorra arintzea eskatzeko. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak, ordea, osorik baztertu du errekurtsoa.
Auzitegiaren arabera, biktimaren lekukotza hainbat froga garrantzitsuk babesten dute: hurrengo egunean haren urduritasuna eta ezinegona ikusi zituzten lagunen adierazpenek, Foruzaingoak aztertutako elkarrizketek eta sexu-erasoaren susmoa jasotzen zuen mediku-txostenak, besteak beste.
Aukera dago epaiaren aurkako helegitea jartzeko, Auzitegi Gorenean.