El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a seis años de prisión impuesta a un hombre por violar a otro en Tudela en febrero de 2024. El condenado aprovechó que la víctima, con quien mantenía una relación de amistad, se encontraba en un estado de profunda somnolencia o inconsciencia por la ingesta de alcohol.

La sentencia ratifica el fallo dictado en julio por la Audiencia Provincial de Navarra, que consideró los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal, con la atenuante de embriaguez.

Además de la pena de prisión, el condenado no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante ocho años, deberá cumplir otros cinco años de libertad vigilada y tendrá que indemnizarle con 30 000 euros por daños morales.

La agresión ocurrió en casa de la madre del condenado

Los hechos se remontan al 2 de febrero de 2024. Tras salir de bares en Pamplona, ambos amigos se desplazaron a Tudela, donde continuaron la noche junto a una amiga común. Después de consumir bebidas alcohólicas y acudir a una discoteca, se fueron a dormir a casa de la madre del acusado.

Según la resolución judicial, la víctima se encontraba profundamente dormida o inconsciente cuando el condenado se metió en su cama y realizó distintos actos sexuales.

A la mañana siguiente, el hombre despertó alterado y descubrió que tenía marcas y lesiones por el cuerpo. Posteriormente, acudió a un centro sanitario, donde se le diagnosticaron hematomas, erosiones y un trastorno por estrés postraumático.

El tribunal considera acreditado el testimonio de la víctima

La defensa recurrió la condena y solicitó la absolución o, subsidiariamente, una rebaja de la pena. Sin embargo, el TSJN ha desestimado íntegramente el recurso.

La Sala considera que el testimonio de la víctima está corroborado por varios elementos, entre ellos las declaraciones de amigos que comprobaron su estado de ansiedad y nerviosismo, las conversaciones analizadas por la Policía Foral y un informe médico que recogía la sospecha de agresión sexual.

La resolución todavía puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.