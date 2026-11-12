Lekeitioko bizilagun batek 60 kiloko eta ia 1,85 metroko burbina ikusgarria harrapatu du
Behin lehorrean, arraina garbitu eta zatitu egin du, kontserbatzeko zein senitartekoen artean banatzeko. Asteazkenean harrapatu zuen burbina, Ispasterreko uretan.
Egoitz Murelaga urpekari lekeitiarrak 60 kiloko eta ia 1,85 metroko luzera duen burbina ikusgarri bat harrapatu du Ispasterreko uretan.
Murelagak azaldu duenez, asteazkenean arrantzatu du, Ogeia hondartzako hondo harritsuan.
Harrapaketa erronka handia izan da Murelagarentzat, urpeko arrantzaren zale eta Lekeitioko Urpeko Taldeko kidea, ahalegin eta trebetasun handia behar izan baitu arrain handi hori ontziratzeko.
Lekeitioko portura iristeak ikusmin handia piztu du kaira harrapaketa ikusgarria gertutik ikusteko hurbildu diren herritarren artean.
Behin lurrean, Murelagak burbina garbitu eta zatitu du, eta izozkailuan kontserbatzeko nahiz senideen artean banatzeko prestatu du.