El 12 de noviembre de 1901 se levantó en la cima del Gorbea la primera cruz, una construcción de 33 metros, la edad de Cristo al ser crucificado. Esa construcción apenas duró unos días y fue levantada como símbolo del cristianismo. La cruz actual, de 17 metros de altura, es la tercera y se ha convertido en un lugar fundamental del montañismo vasco.