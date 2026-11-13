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Incendio en Bilbao
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El Ayuntamiento de Bilbao confirma que una familia, una madre con dos hijos mayores, ha tenido que ser realojada tras el incendio

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilboko Udalak baieztatu du familia bat, bi seme-alaba nagusi dituen ama bat, birkokatu behar izan dutela sutearen ondorioz

EITB

Última actualización

El incendio iniciado en una vivienda de Bilbao ha dejado 47 personas atendidas. El fuego se ha declarado de madrugada y ha sido extinguido por los bomberos pasadas las 04:00 horas. La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi, ha ofrecido un relato de los hechos. 

Un incendio en una vivienda de Bilbao deja 47 personas atendidas, 22 de ellas trasladadas a hospitales
Incendios Bilbao Sociedad

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