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El Ayuntamiento de Bilbao confirma que una familia, una madre con dos hijos mayores, ha tenido que ser realojada tras el incendio
El incendio iniciado en una vivienda de Bilbao ha dejado 47 personas atendidas. El fuego se ha declarado de madrugada y ha sido extinguido por los bomberos pasadas las 04:00 horas. La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi, ha ofrecido un relato de los hechos.
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