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Sutea Bilbon
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Bi seme-alaba nagusi dituen ama bati lo egiteko lekua eman behar izan diote, Bilboko Udalak baieztatu duenez

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18:00 - 20:00

EITB

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Bilboko etxebizitza batean piztutako sutearen ondorioz, 47 pertsona artatu behar izan dituzte. Sua goizaldean piztu da Izaro mendiko eraikin batean, eta suhiltzaileek itzali dute 04:00ak aldera. Amaia Arregi Bilboko Udaleko Segurtasuneko zinegotziak ezbeharraren nondik norakoak eskaini ditu. 

Sute bat izan da Bilboko etxebizitza batean, eta 47 pertsona artatu behar izan dituzte; horietako 22 ospitaleetara eraman dituzte
Suteak Bilbo Gizartea

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