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Bi seme-alaba nagusi dituen ama bati lo egiteko lekua eman behar izan diote, Bilboko Udalak baieztatu duenez
Bilboko etxebizitza batean piztutako sutearen ondorioz, 47 pertsona artatu behar izan dituzte. Sua goizaldean piztu da Izaro mendiko eraikin batean, eta suhiltzaileek itzali dute 04:00ak aldera. Amaia Arregi Bilboko Udaleko Segurtasuneko zinegotziak ezbeharraren nondik norakoak eskaini ditu.
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