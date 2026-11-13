Cocaína camuflada en cuadros: detienen al destinatario en Oñati

Dos cuadros procedentes de Colombia con destino a Euskadi han acabado en manos de la Guardia Civil y la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, al comprobar que las piezas eran, en realidad, el método de transporte de cocaína líquida. El destinatario, un varón de 42 años de nacionalidad colombiana, ha sido detenido cuando iba a recoger el envío.

El líquido transparente que contenían los cuadros “inmediatamente despertó sospechas de que pudiera tratarse de una sustancia ilegal", han explicado desde la delegación del Gobierno central en Euskadi. En la prueba de narcotest, el resultado dio positivo en cocaína, por lo que organizaron una entrega controlada de la droga para proceder a la detención del destinatario, en Oñati.

Una vez realizada la detención, procedieron a registrar el domicilio, donde incautaron más cocaína. En concreto, incautaron 1.580 gramos de polvo, que dió positivo en cocaína en el test realizado. Además, también se han hecho con diverso material de narcotráfico como material tecnológico, documentación, productos químicos, una envasadora, básculas de precisión y máscaras de protección contra químicos.

La operación comenzó en el recinto aduanero del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí, agentes de la Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil adscritos a la Unidad de Análisis de Riesgo del aeropuerto detectaron el paquete procedente de Colombia, que contenía los dos cuadros.

El detenido y las actuaciones han sido puestos a disposición del Juzgado de Bergara, en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia.