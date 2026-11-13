Istripua Eibarren: hiru zauritu ospitaleratuta eta auto-ilara luzeak izan dira
Bi autok eta kamioi batek talka egin dute Eibarko saihesbidean, N-634 errepidean. Hiru zauritu Mendaroko ospitalera eraman dituzte eta auto-ilarak Elgoibarreraino iritsi dira.
Bi autok eta kamioi batek talka egin dute gaur arratsaldean N-634 errepidean, Eibarko saihesbidean, Azitain inguruan. Hiru zauritu Mendaroko ospitalera eraman behar izan dituzte, Ertzaintzak baieztatu duenez.
Poliziaz eta anbulantziez gain, suhiltzaileak ere bertaratu behar izan dira.
Trafikoa hirigune barrutik bideratu dute. Horren eraginez, eta Urkizu auzoan izandako beste gorabehera bat tarteko, herriko kaleetan ere trafiko-arazoak eman ari dira.
N-634 errepidean sortu diren auto-ilara luzeak Elgoibarreraino iritsi dira, eta arazoak egon dira Soraluze eta Maltzaga lotzen dituen GI-627 errepidean ere.
Ertzaintzak jakinarazi duenez, trafikoa normaltasunera itzuli da.