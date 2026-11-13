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Sutea Bilbon
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"Beldur handia izan dugu, eta oso urduri egon gara"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ostiral goizalde honetan Bilbon su hartu duen eraikinean bizi da Santi. Azaldu duenez, etxean geratzeko eskatu zioten suhiltzaileek. "Aurreko atean sua behatxulotik ikusteak beldurtu egiten du", aitortu du. 

Sute bat izan da Bilboko etxebizitza batean, eta 47 pertsona artatu behar izan dituzte; horietako 22 ospitaleetara eraman dituzte
Suteak Suhiltzaileak Bilbo Gizartea

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