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"Beldur handia izan dugu, eta oso urduri egon gara"
Ostiral goizalde honetan Bilbon su hartu duen eraikinean bizi da Santi. Azaldu duenez, etxean geratzeko eskatu zioten suhiltzaileek. "Aurreko atean sua behatxulotik ikusteak beldurtu egiten du", aitortu du.
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