Lau pertsona ikertuta Zaldibarko zabortegian izandako luiziari buruzko auzian; tartean, alkate ohia
Prozeduran, lurralde-antolamenduaren aurkako ustezko delituak ikertzen ari dira. Arantza Baigorri (EH Bildu) Bizkaiko udalerriko alkatea izan zen 2011 eta 2018 artean.
Bizkaiko Probintzia Auzitegiak berretsi duenez, lau pertsona deituko dituzte ikertu gisa Zaldibarko (Bizkaia) zabortegian izandako luiziaren ondorioz irekitako prozesuan. Aipatutakoen artean Arantza Baigorri dago, 2011 eta 2018 artean EH Bilduko alkatea. Auzitegiak atzera bota ditu bere apelazio errekurtsoak.
Era berean, ikertu gisa deitutako beste bost pertsonak auzitik kanpo utzi ditu. Horrela, Auzitegiak partzialki atzera bota du Durangoko epaitegiak emandako autoa. Horretan, bederatzi pertsona deitu zituen ikertu gisa deklaratzera.
Prozedura judizial honetan, lurralde-antolamenduaren aurkako ustezko delituak ikertzen ari dira. Ingurumenaren aurkako ustezko delituak ikertzen dituen beste pieza batetik eratorritakoa da.
Luizian hil ziren bi langileen inguruan irekitako prozedura da itxitako bakarra. Akordio batekin amaitu zen, eta zuhurtziagabekeriazko giza hilketagatik zigortu zituzten zabortegiaren jabe zen Verter Recycling enpresako hiru arduradun.