Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión La violencia contra las mujeres ha centrado la campaña en este 25N en Euskadi Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Emakumeen aurkako indarkeria izan dute hizpide hautagaiek azaroak 25ko ekitaldi politikoetan EITB 25/11/2026 - 15:28 Última actualización 25/11/2026 - 15:28