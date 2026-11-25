Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión Oihana Etxebarrieta, candidata de EH Bildu por Gipuzkoa, entrevistada en ETB-2 Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Oihana Etxebarrieta, EH Bilduren Gipuzkoako hautagaia, ETB-2n elkarrizketatu dute EITB 25/11/2026 - 16:00 Última actualización 25/11/2026 - 16:00