Un total de 1 820 645 electores en Euskadi están llamados a votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, lo que representa un incremento del 1,76 % respecto a los comicios de 2023. La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha presentado los detalles del dispositivo logístico y de seguridad para la jornada electoral.

Según ha destacado, el censo lo componen 1 727 975 personas residente en Euskadi (voto CER) y 92 670 residentes en el extranjero (voto CERA). Asimismo, más de 1800 representantes de la Administración General del Estado velarán por el buen desarrollo de la jornada para que todo transcurra "con normalidad".

713 colegios y 5382 urnas

Habrá 5382 urnas distribuidas en 2692 mesas de 713 colegios electorales: 101 en Álava, 336 en Bizkaia y 276 en Gipuzkoa.

Por otra parte, 8073 ciudadanos están citados en primera instancia como miembros titulares de mesa (presidentes y primeros y segundos vocales) y otros 16 146 están citados como suplentes. Los espacios electorales se irán montando a lo largo de esta semana.

73 494 personas han solicitado el voto por correo

Por otra parte, 73 494 personas han solicitado el voto por correo. Es una cifra sensiblemente inferior a la registrada en las anteriores elecciones generales (214 721), aunque Garmendia ha pedido tener en cuenta que, en 2023, los comicios se convocaron en verano, por lo que mucha gente solicitó el voto por correo en previsión de sus vacaciones.

Por territorios, 39 868 peticiones corresponden a Bizkaia, 10 078 a Álava y 23 548 se han registrado en Gipuzkoa.

Novedades del 19N

DNI en el móvil: Todas la mesas electorales dispondrán por primera vez de un lector de DNI electrónico (MIDNI) para quienes acudan a votar acreditándose con su teléfono.

Voto accesible a domicilio: Se estrena el envío a casa del voto adaptado para personas con discapacidad visual. Este mediodía ha triplicado las solicitudes del kit braille, pasando de 28 en 2023 a 98 en estos comicios.